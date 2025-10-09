Nowe przepisy mają uderzyć wyłącznie w nocny handel alkoholem na wynos, pozostawiając bez zmian zasady sprzedaży w lokalach. Zakaz dotyczy sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00 rano. Restrykcje obejmują sklepy oraz stacje benzynowe. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, gdzie nadal będzie można kupić i spożywać alkohol na miejscu w godzinach nocnych. Ograniczenie ma poprawić bezpieczeństwo w mieście i zmniejszyć liczbę zdarzeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego.

Dlaczego miasto wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu?

Władze opierają decyzję na danych statystycznych oraz pozytywnych doświadczeniach innych samorządów. Starachowicki Szpitalny Oddział Ratunkowy odnotowuje rocznie ponad tysiąc osób, które trafiają tam pod wpływem alkoholu. Władze liczą na znaczące zmniejszenie tej liczby. Prezydent Materek zwraca uwagę, że w miastach z podobnymi zakazami lepiej funkcjonują szpitalne oddziały, a zmniejszyła się liczba interwencji Policji i Straży Miejskiej.

Uchwałę poparły lokalne instytucje walczące z uzależnieniami i przemocą domową, m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja".

Uchwała uzyskała pełne poparcie radnych i została szybko wdrożona do porządku prawnego. Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie 26 września, co – jak podkreśla Materek – świadczy o zgodzie radnych ponad podziałami politycznymi. Dokument opublikowano już w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, co oznacza, że nowe przepisy wchodzą w życie już 15 października.

Starachowice dołączają do około 180 gmin w Polsce, które zdecydowały się na wprowadzenie podobnych regulacji.