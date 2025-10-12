Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Ogień objął sklep o szerokości 34 m i długości 38 m. Dodał, że ratownicy walczą, by pożar nie rozprzestrzenił się na sąsiadującą ze sklepem galerię handlową.

Na miejscu działa 25 zastępów straży pożarnej. "Sytuacja nie jest opanowana, trwa obrona części handlowej galerii" - informują strażacy. Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców przed możliwymi utrudnieniami w rejonie zdarzenia. "Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych" - przekazał PAP oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław.