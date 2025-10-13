Jak dołączyć do loterii InPost

Aby dołączyć do loterii, należy mieć zainstalowaną aplikację InPost Mobile (w wersji min. 3.48.), którą znajdziesz w sklepie Google Play i App Store całkowicie za darmo. Co więcej, trzeba także być pełnoletnim uczestnikiem programu lojalnościowego. Po rejestracji wystarczy kliknąć, że chcesz wziąć udział w loterii. Następnie zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu, maila i zaakceptowanie regulaminu loterii – to wszystko!

Następnie wystarczy, że zbierzesz 70 InCoinów i wymienisz je na InBoxa. Każdy InBox to gwarantowany los w losowaniu nagród głównych oraz szansa na jedną z ponad 42 milionów nagród natychmiastowych.

To, w ilu losowaniach Nagród głównych bierzesz udział zależy od tego, kiedy wyślesz Zgłoszenie. Każdy uczestnik loterii ma przypisany unikalny numer ID, który można znaleźć w sekcji “Nagrody z InBoxów” w aplikacji InPost Mobile.

Największe emocje – nagrody główne

Trzy losowania, trzy imponujące nagrody:

Porsche Cayenne E-Hybrid – SUV, który łączy luksus, sportowe osiągi i nowoczesną technologię. Komfortowe wnętrze, dynamiczna jazda i napęd hybrydowy sprawiają, że to auto jest spełnieniem marzeń zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.

Terminy losowań nagród głównych:

12 listopada 2025 – Porsche Cayenne

12 stycznia 2026 – mieszkanie w Gdańsku

12 marca 2026 – mieszkanie w Krakowie

Tematyczne InBoxy – wybierz najciekawszy

W tej edycji pojawiła się nowość – aż cztery rodzaje InBoxów, a każdy z nich pełen wyjątkowych nagród, o które możesz grać.

Relaks to propozycja dla osób, które uwielbiają dbać o siebie i odpoczywać w najlepszym stylu. Wśród nagród znajdują się m.in. suszarko-lokówki Dyson Airwrap™, zestawy kosmetyków INGLOT oraz vouchery do luksusowego Elements Hotel & SPA.

Każdy InBox to nieco kategoria nagród i inna dawka emocji.

Dołącz do gry już dziś

Wejdź do aplikacji InPost Mobile, wymień InCoiny na InBoxy i sprawdź, o jakie nagrody możesz grać!

Czas przyjmowania zgłoszeń w loterii do 28 lutego 2026.

Dowiedz się więcej na stronie https://inpost.pl/loteria. Loteria dla pełnoletnich uczestników programu lojalnościowego InPost. Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.