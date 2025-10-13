W związku ze wzmożonym zainteresowaniem MPWiK ostatecznie wydłużyło termin dobrowolnych zgłoszeń do 15 października 2025 r. Program obejmuje właścicieli i użytkowników nieruchomości w Warszawie, Piastowie, Pruszkowie, Michałowicach, Raszynie, Nieporęcie, Wieliszewie i Serocku, którzy korzystają z wody lub kanalizacji w sposób bezumowny. Warunkiem skorzystania z abolicji jest dobrowolne zgłoszenie się właściciela lub użytkownika nieruchomości. Zgłoszenia można składać do 15 października 2025 r.

Osoby, które dobrowolnie zgłoszą nielegalne przyłącze, mogą skorzystać z cennych bonusów, które przekładają się na duże oszczędności. Wodociągi zwolnią zgłaszających z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia, które normalnie wynoszą ponad 2400 zł brutto dla przyłącza wodociągowego i ponad 3500 zł brutto dla kanalizacyjnego. Zgłaszający unikną opłat za dotychczas świadczone bezumownie usługi (wodę i ścieki) za okres przed złożeniem wniosku o abolicję. Obciążenie za usługi nastąpi dopiero od dnia złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Abolicja pozwala na uregulowanie sytuacji w kilku krokach, ale niespełnienie warunków grozi odcięciem usług. Wniosek o abolicję można złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta (pl. Starynkiewicza 5 lub ul. Zaruskiego 4) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dok@mpwik.com.pl. MPWiK przeanalizuje stan techniczny przyłączenia na podstawie złożonego wniosku i dostępnych dokumentów. Następnie wodociągi wyślą pismo do klienta z opisem dalszego postępowania, które wskazuje czynności do wykonania w ciągu trzech miesięcy celem uregulowania przyłączenia. Pismo to stanowi jednocześnie zawiadomienie o trwałym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, jeśli właściciel nie spełni któregokolwiek z warunków legalizacji w wyznaczonym terminie. Po 15 października wodociągi rozpoczną naliczanie kar za bezumowne korzystanie.