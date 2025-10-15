Prognoza pogody dla uczniów na 15 października 2025 roku

Uczniowie powinni przygotować się na "zgniłą aurę" charakteryzującą się przewagą dużego zachmurzenia i niskimi temperaturami. Rano, w drodze do szkoły, należy zachować szczególną ostrożność ze względu na lokalne mgły, które będą mocno ograniczać widzialność.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w środę, 15 października 2025 roku?

Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 10 do 11 stopni Celsjusza w centrum kraju, choć na wybrzeżu może być nieznacznie cieplej. W rejonach podgórskich oraz na wschodzie będzie najchłodniej, z temperaturami bliższymi 8 stopni Celsjusza. Dodatkowo, w ciągu dnia spodziewane są przelotne, słabe opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w północno-wschodniej połowie kraju. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, ale w połączeniu z chłodem może potęgować uczucie zimna.

Jak się ubrać do szkoły?

Z uwagi na chłód, wilgoć oraz niskie temperatury poranka, konieczne jest ubranie się na cebulkę. Najważniejszy jest wybór odpowiedniej, ciepłej i nieprzemakalnej kurtki jesiennej. Pod kurtkę warto założyć ciepły sweter lub polar, ponieważ poranne temperatury w wielu miejscach spadną do zaledwie 4 stopni Celsjusza, a w górach mogą wystąpić przymrozki. W plecaku powinien znaleźć się parasol lub kurtka z kapturem, aby chronić się przed przelotnym deszczem. Nie zapomnijcie o czapce, szaliku i rękawiczkach – będą bardzo przydatne, zwłaszcza przed pierwszą lekcją. Obuwie powinno być kryte, najlepiej wodoodporne, aby stopy pozostały suche i ciepłe przez cały dzień.