Typowo jesienna aura: deszcz, wiatr i zachmurzenie. Prognoza pogody na czwartek, 16 października 2025

W czwartek, 16 października 2025 roku, pogoda w Polsce będzie przeważnie pochmurna. Większe przejaśnienia pojawią się głównie na południu kraju. Mieszkańcy północy i zachodu muszą liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, natomiast południowy wschód będzie jedynym obszarem, gdzie utrzyma się pogoda.

Prognoza pogody na czwartek, 16 października. Jaka temperatura?

Termometry w czwartek wskażą od 10 do 12 stopni Celsjusza na wschodzie, przez około 12 do 13 stopni Celsjusza w centrum, do 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie, choć w kotlinach karpackich będzie chłodniej – około 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, a w północnej części kraju chwilami porywisty.

Jaka pogoda w nocy (z czwartku na piątek)?

Noc z czwartku na piątek utrzyma duże zachmurzenie, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a w Tatrach nawet śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 3 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, przez 5 do 8 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, do około 11 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, wiejący z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.