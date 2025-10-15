Auchan wycofuje wodę popularnej marki na polecenie sanepidu. Masz ją w domu? Natychmiast ją zwróć albo wyrzuć!

Sieć hipermarketów Auchan wycofuje ze sprzedaży konkretną partię niegazowanej wody Primavera 1,5 litra, wyprodukowanej przez San Benedetto Polska. Decyzja ta została podjęta w wyniku pisma z Inspekcji Sanitarnej, która zobligowała firmę do działania ze względu na "niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" stwierdzone w badanym produkcie.

Jaki produkt wycofano?

Wycofanie dotyczy wyłącznie następującej partii wody Primavera wyprodukowanej przez San Benedetto Polska sp. z o.o.:

Nazwa: Woda Primavera niegazowana 1,5 l,

Numer partii: LP51985,

Data przydatności do spożycia: 17.01.2027,

Kod kreskowy (EAN): 5903978396562.

Apel Auchan

Auchan apeluje do klientów, którzy kupili produkt z podanej partii, aby go nie spożywali. Konsumenci proszeni są o jej wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym została zakupiona. Sklep gwarantuje pełny zwrot kosztów za zwrócony produkt.

Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie - czytamy na końcu komunikatu sieci sklepów Auchan.