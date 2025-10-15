"Panie redaktorze, powiem panu coś, czego nie mówiłem przez ostatnie dni, także w występach publicznych. Otóż mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię" - zdradził Robert Biedroń w rozmowie z "Faktem".

Robert Biedroń o poczuciu bezpieczeństwa

Robert Biedroń powiedział też, że w takich momentach dociera do niego, "że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy, że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością" i chciałby, żeby każdy miał poczucie bezpieczeństwa. Lider Nowej Lewicy wyjaśnił, że "jeżeli wydarzy się najgorsze", powinniśmy móc decydować o życiu i zdrowiu swojego partnera. "Dzisiaj niestety nie mam takiej sytuacji" - podkreślił.

Reklama

"Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie" mówił "Faktowi" Robert Biedroń.

Politycy ostro o marszałku Sejmu. 'Kolacje z Kaczyńskim mu szkodzą'
Politycy ostro o marszałku Sejmu. "Kolacje z Kaczyńskim mu szkodzą"

Zobacz również
Reklama

"Muszę się skupić na swoim zdrowiu"

Dwa lata temu Krzysztof Śmiszek poruszał się o kulach ortopedycznych. Zdradził, że zmaga się z poważną chorobą kości i przeszedł terapię. Polityk napisał wówczas, że choroba się cofnęła. "Bardzo dziękuję za masę wsparcia i ciepłych słów, które płyną do mnie w związku z doniesieniami o mojej chorobie. Chciałem wszystkich uspokoić - Będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie" - napisał teraz Krzysztof Śmiszek na Instagramie. "Przez chwilę muszę skupić się na swoim zdrowiu, bo nie ma nic ważniejszego, ale nie wyciągam nogi z drzwi. Trochę więcej czasu spędzam teraz w Polsce, gdzie poza rehabilitacją wciąż wykonuję swój mandat europoselski" - dodał.

"Nie użalam się nad sobą"

"W Brukseli i Wrocławiu pracują moi wspaniali współpracownicy, a ja w wielu aktywnościach parlamentarnych uczestniczę zdalnie. Jednocześnie bardzo zależy mi, aby pozostać z wami w kontakcie, bo nic nie daje mi tyle siły co setki wiadomości, tysiące komentarzy, wszystkie rozmowy na ulicy" - napisał Krzysztof Śmiszek. "I wiecie, nie użalam się nad sobą, w ciągu kilku tygodni wrócę na pełne obroty. Chciałbym jednak, żebyśmy mieli dziś w swoich myślach osoby, które na zdrowiu podupadły, a przez kształt polskiego prawa nie mogą odwiedzać się w szpitalu czy czuć że w razie najgorszego będą mogli się z najbliższą osobą pożegnać. Już w tym tygodniu jako Lewica pokażemy drogę do zmiany - taką, która stanie się prawem. I nie spocznę póki tego nie dowieziemy" - zaznaczył.