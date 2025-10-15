Chodzi o program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), w ramach którego kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

- Jeśli czegoś nauczyliśmy się pod rządami prezydenta (Donalda) Trumpa, to aktywnego stosowania pokoju poprzez siłę. Pokój osiąga się, gdy jest się silnym, a nie wtedy, gdy używa się mocnych słów lub grozi palcem - podkreślił Hegseth wchodząc na spotkanie ministrów.

Jak zaznaczył, pokój osiąga się, gdy dysponuje się silnymi i realnymi możliwościami, które szanują przeciwnicy.

- Wierzę, że to robią właśnie sojusznicy i że na tym polega inicjatywa PURL. Oczekujemy więc dzisiaj, że kolejne kraje przekażą jeszcze więcej, że zakupią jeszcze więcej, aby zapewnić Ukrainie pokojowe zakończenie konfliktu - powiedział szef Pentagonu.

Do tej pory sześć państw NATO sfinansowało zakup uzbrojenia dla Ukrainy w ramach PURL: Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Sfinansowano cztery pakiety pomocy na łączną sumę 2 mld dolarów.