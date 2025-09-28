W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Za odrzuceniem wniosku było 211 posłów, przeciw 203, a 12 wstrzymało się od głosu. Za odrzuceniem prezydenckiego projektu było 151 posłów Koalicji Obywatelskiej, 24 posłów PSL i żaden z głosujących posłów PiS. Z kolei na 28 posłów Polski 2050 biorących udział w głosowaniu 7 posłów było za wnioskiem Lewicy, 9 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosował m.in. marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Zły znak ze strony Polski 2050"

"To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. W sprawie CPK mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości. Jest racjonalna i zaczęliśmy to budować. Nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili. Prezydent (Karol) Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość" - mówił premier Donald Tusk po głosowaniu w Sejmie w sprawie CPK.

Reklama

"Polityka to nie jest piaskownica"

"Polityka to nie jest piaskownica. Tu nie ma mowy o wątpliwościach. Ci co głosowali za tym projektem być może powinni ubiegać się o stanowiska wiceministrów w kancelarii pana Nawrockiego. Koalicja rządowa w tak trudnej sytuacji geopolitycznej powinna być jedną zgraną drużyną" - powiedział Bartosz Arłukowicz w Radiu ZET.

Reklama

"Polityczne przedszkole Szymona Hołowni"

"Szymon Hołownia znów narobił nam problemów. On powinien z tego politycznego przedszkola przejść już do głównej ligi. Jest liderem jednego z ugrupowań. Widać, że kolacje z Kaczyńskim mu szkodzą" - stwierdził Robert Biedroń.