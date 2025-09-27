Czy w 2025 roku obowiązuje jeszcze zmiana czasu?

Kwestia zmiany czasu od dawna wywołuje dyskusje. Często podkreśla się jej niekorzystny wpływ na zdrowie i produktywność. Mimo to system podwójnego czasu wciąż funkcjonuje w wielu państwach, w tym również w Polsce. Co istotne, do 2026 roku obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026, które precyzyjnie określa daty wprowadzania zmian, dlatego w 2025 roku czeka nas jeszcze jedna korekta zegarków.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2025 roku?

Zwyczajowo zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w ostatni weekend października. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w 2025 roku czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany w niedzielę, 26 października. Oznacza to, że zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty (25 października) na niedzielę (26 października). O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki na godzinę 2:00. W nocy z 27 na 28 września nie zmieniamy więc jeszcze czasu.

Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?

Podczas przechodzenia na czas zimowy zyskujemy jedną godzinę snu. Oznacza to, że w nocy z 25 na 26 października śpimy o godzinę dłużej. Wiele osób odczuwa negatywne skutki tej zmiany: może ona powodować zmęczenie, trudności ze snem i chwilowe zaburzenie rytmu dobowego. Niektóre badania wskazują nawet na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy wzrost liczby wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Kiedy likwidacja zmiany czasu?

Dyskusja nad zniesieniem zmiany czasu toczy się od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął propozycję rezygnacji z tej praktyki, jednak do dziś państwa członkowskie nie wypracowały wspólnego stanowiska. Na chwilę obecną brak jest wiążących decyzji dotyczących zniesienia zmiany czasu w 2025 i 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie stosować obecny system. W praktyce oznacza to, że w latach 2025–2026 nadal będziemy przestawiać zegarki zarówno na czas letni, jak i zimowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

Czas letni środkowoeuropejski wprowadzany jest:

w 2026 roku – 29 marca.

Czas letni środkowoeuropejski odwoływany jest:

w 2025 roku – 26 października,

w 2026 roku – 25 października.

Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?

Choć wciąż wiele państw stosuje system zmiany czasu, są kraje, które z niego zrezygnowały. Do takich państw należą m.in.: