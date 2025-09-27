Czy w 2025 roku obowiązuje jeszcze zmiana czasu?
Kwestia zmiany czasu od dawna wywołuje dyskusje. Często podkreśla się jej niekorzystny wpływ na zdrowie i produktywność. Mimo to system podwójnego czasu wciąż funkcjonuje w wielu państwach, w tym również w Polsce. Co istotne, do 2026 roku obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026, które precyzyjnie określa daty wprowadzania zmian, dlatego w 2025 roku czeka nas jeszcze jedna korekta zegarków.
Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2025 roku?
Zwyczajowo zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w ostatni weekend października. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w 2025 roku czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany w niedzielę, 26 października. Oznacza to, że zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty (25 października) na niedzielę (26 października). O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki na godzinę 2:00. W nocy z 27 na 28 września nie zmieniamy więc jeszcze czasu.
Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?
Podczas przechodzenia na czas zimowy zyskujemy jedną godzinę snu. Oznacza to, że w nocy z 25 na 26 października śpimy o godzinę dłużej. Wiele osób odczuwa negatywne skutki tej zmiany: może ona powodować zmęczenie, trudności ze snem i chwilowe zaburzenie rytmu dobowego. Niektóre badania wskazują nawet na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca czy wzrost liczby wypadków drogowych w pierwszych dniach po zmianie czasu.
Kiedy likwidacja zmiany czasu?
Dyskusja nad zniesieniem zmiany czasu toczy się od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął propozycję rezygnacji z tej praktyki, jednak do dziś państwa członkowskie nie wypracowały wspólnego stanowiska. Na chwilę obecną brak jest wiążących decyzji dotyczących zniesienia zmiany czasu w 2025 i 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie stosować obecny system. W praktyce oznacza to, że w latach 2025–2026 nadal będziemy przestawiać zegarki zarówno na czas letni, jak i zimowy.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:
Czas letni środkowoeuropejski wprowadzany jest:
- w 2026 roku – 29 marca.
Czas letni środkowoeuropejski odwoływany jest:
- w 2025 roku – 26 października,
- w 2026 roku – 25 października.
Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?
Choć wciąż wiele państw stosuje system zmiany czasu, są kraje, które z niego zrezygnowały. Do takich państw należą m.in.:
- Islandia – kraj ten pozostaje na czasie Greenwich (GMT) przez cały rok.
- Białoruś – zrezygnowała ze zmiany czasu w 2011 roku, decydując się na stałe pozostanie przy czasie letnim.
- Rosja – w 2014 roku zlikwidowała zmianę czasu i obecnie przez cały rok stosuje czas zimowy.
- Japonia, Chiny, Indie – kraje azjatyckie, w których zmiana czasu nigdy nie była stosowana na szeroką skalę.
- Argentyna, Peru, Ekwador – niektóre kraje Ameryki Południowej również zrezygnowały ze zmiany czasu ze względu na jej niewielką efektywność energetyczną.
