Katarzyna Stoparczyk była dziennikarką radiowej Trójki, która swoją zawodową karierę poświęciła głównie pracy z dziećmi i rozmowami z nimi. Na dwa tygodnie przed śmiercią skończyła pracę nad biografią Stanisława Tyma.
Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym
Dziennikarka zginęła 5 września br. w wypadku samochodowym na jednym z odcinków trasy S19. To tam zderzyły się dwa samochody – czarna skoda octavia i biała skoda scala. Oprócz Katarzyny Stoparczyk zginął również pasażer czarnej skody, Jerzy Ch. Od momentu tragicznego wypadku trwa śledztwo w tej sprawie.
Prokuratura bada okoliczności śmierci Katarzyny Stoparczyk
Jak podkreślił prokurator rejonowy Piotr Walkowicz badane są wszystkie dostępne dowody. Kluczowe w tej sprawie będą także powołania biegłych, którzy dokonają rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.
Kierowca, który przeżył wypadek nie został przesłuchany. Dlaczego?
Wykonujemy czynności w tej sprawie, skrupulatnie gromadzimy dowody. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, zmierzamy do zebrania pełnego materiału i powołania biegłych celem uzyskania rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego - powiedział Walkowicz w rozmowie z "Faktem". Kierowca białej skody, który przeżył wypadek, nie może zostać przesłuchany. Przeszkodą jest jego stan zdrowia. Śledczy czekają aż będzie w lepszej kondycji, co umożliwi przesłuchanie.
Mamy już wyniki badań na obecność alkoholu we krwi, przy czym musimy przeanalizować je w kontekście pozostałych dowodów, też w kontekście czynności ratowniczych i medycznych, które były udzielane w stosunku do tej osoby bezpośrednio po zdarzeniu - wyjaśnia Walkowicz.
Śmierć Katarzyny Stoparczyk. Prokuratura wciąż zbiera dowody
Dodał, że większość świadków zdarzenia została już przesłuchana. Śledztwo wymaga jednak poszerzenia materiału dowodowego. Przesłuchani zostali praktycznie ci świadkowie, którymi dysponowaliśmy. W tej chwili jeszcze staramy się pogłębić ten materiał, bo z przesłuchań jednych świadków wychodzą też (mówiąc kolokwialnie) pozostałe czynności czy kolejne czynności do wykonania. Sprawa w ten sposób uzyskuje też kolejny materiał dowodowy- powiedział Walkowicz.
Dodaje, że dopóki nie zostanie zgromadzony pełen materiał dowodowy, powołanie biegłych nie będzie możliwe. Do czasu zgromadzenia pełnego materiału będziemy musieli z powołaniem biegłych się wstrzymać. Oni muszą otrzymać kompletny materiał - wyjaśnił prokurator.
