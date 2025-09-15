Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września br. Do tragicznego zdarzenia doszło w Jeżowem na Podkarpaciu. Katarzyna Stoparczyk znana była m.in. z rozmów z dziećmi i programów z ich udziałem, które prowadziła w radiowej Trójce.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Kilka dni temu rodzina dziennikarki poinformowała o dacie i miejscu jej pogrzebu. Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk odbędzie się 17 września, w środę o godz. 13.00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie.

Bliscy dziennikarki poprosili, by osoby, które będą chciały pożegnać zmarłą nie przynosiły kwiatów, ale wsparły datkami specjalną pracownię psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży.

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. O co prosi rodzina?

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk - napisano. Rodzina poprosiła również, by ceremonia na cmentarzu odbyła się już tylko i wyłącznie w gronie bliskich zmarłej.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Gdzie zostanie pochowana?

Jej grób będzie można odwiedzić w kolejnych dniach. Wiadomo, że Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych. Miejscem jej pochówku będzie kwatera K, rząd 16, grób 1B. Niedaleko znajduje się grób legendy polskiej muzyki, wokalistki Maanamu, czyli Kory. Piosenkarka odeszła 28 lipca 2018 roku. Jej grób ma numer 7 i znajduje się w 14. rzędzie.