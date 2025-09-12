Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września. Dziennikarka związana była m.in. z radiową Trójką. W przeszłości wraz z Wojciechem Mannem współprowadziła program "Duże dzieci". Słynęła z rozmów z najmłodszymi, w których poruszała z nimi ważne życiowe tematy.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Kiedy odbędzie się ceremonia?

Katarzyna Stoparczyk miała 55 lat. Teraz podano datę i miejsce jej pogrzebu. Wiadomo, że ceremonia rozpocznie się mszą, która zostanie odprawiona 17 września (środa) o godz. 13.00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Później Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana na jednym z warszawskich cmentarzy. Rodzina zmarłej chce, by ceremonia ta miała już charakter prywatny.

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. O co prosi rodzina?

To, co robiła dziennikarka będzie kontynuowane. Stworzona zostanie specjalna pracownia psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo powstanie tego miejsca. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk - czytamy na stronie radiowej Trójki.

Księga kondolencyjna Katarzyny Stoparczyk. Gdzie została wystawiona?

Dar można przekazać poprzez stronę: https://zrzutka.pl/kasia. Rodzina prosi także o nieskładanie kondolencji. Radiowa Trójka przypomina, że do wtorku włącznie można w siedzibie Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie pozostawić wpis w księdze kondolencyjnej. Dostępna jest ona w godzinach od 7.00 do 20.00. W dniu pogrzebu wystawiona zostanie w kościele.

Osoby, które nie mogą złożyć wpisu osobiście, mogą przesłać go na adres trojka@polskieradio.pl z dopiskiem "Dla Kasi". Wszystkie przesłane wpisy zostaną dołączone do księgi, która następnie trafi do rodziny Katarzyny Stoparczyk.