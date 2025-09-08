W piątek 5 września tuż przed godz. 15 w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie) na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa zderzyły się dwa samochody osobowe. W wypadku zginęli kobieta i mężczyzna. Jedną z ofiar jest dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Trzy osoby zostały ranne. Katarzyna Stoparczyk jechała z festiwalu w Stalowej Woli na Kongres Kobiet w Katowicach. Siedziała na tylnej kanapie jako pasażerka.

Prokuratura wszczęła śledztwo

W poniedziałek w Prokuraturze Rejonowej w Nisku wszczęto śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uczestniczyły w nim dwa pojazdy marki Skoda, jeden z nich jechał z niewielką prędkością, został uderzony w tył przez pojazd jadący w tym samym kierunku. Niestety na skutek tego zdarzenia doszło do śmierci dwóch pasażerów, trzy osoby są ranne - mówi w rozmowie z TVP3 Rzeszów Piotr Walkowicz, Prokurator Rejonowy w Nisku.

Wszyscy byli trzeźwi

Jeden z uczestników wypadku, kierowca, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z relacji prokuratora wynika, że stan poszkodowanego był bardzo ciężki. Drugi kierowca został zaś zabrany do szpitala w Nisku. Doznał lżejszych obrażeń. Były wykonane badania osób uczestniczących w tym zdarzeniu, nie tylko kierowców, ale też osób, które uczestniczyły i stan zdrowia pozwolił na to. Żaden z uczestników zdarzenia nie był w stanie nietrzeźwości, aczkolwiek pobrano oczywiście krew do badań na zawartość alkoholu oraz ewentualnych środków psychoaktywnych - dodaje w rozmowie z TVP3 Rzeszów Piotr Walkowicz, prokurator rejonowy w Nisku.

Prokuratura ma już wstępne ustalenia

Jak informuje rzeszowska "Gazeta Wyborcza", na najbliższy wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok obu ofiar tragicznego wypadku: 55-letniej dziennikarki Katarzyny Stoparczyk oraz 57-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu rzeszowskiego. Służby wciąż badają i wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku na S19 w Jeżowem. Jak w sobotę ustalił "Fakt", do policji zgłasza się bardzo dużo osób, które widziały moment zderzenia. Ich relacje mają pomóc śledczym w dokładnym odtworzeniu przebiegu tragedii. Prokuratura ma już wstępne ustalenia, jak doszło do wypadku. Na razie nie mówi, czy i ewentualnie komu przedstawi zarzuty w tej sprawie.