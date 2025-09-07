Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Zginęła w wypadku

Katarzyna Stoparczyk zmarła w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Dziennikarka związana m.in. z radiową Trójką miała 55 lat. Do zdarzenia doszło w Jeżowem na Podkarpaciu.

W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Są jeszcze trzy inne poszkodowane osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a druga karetką - mówił rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Ireneusz Szewczyk w rozmowie z TVN24.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Co dokładnie się stało?

Z informacji, do których dotarł "Fakt" w samochód, którym jechała Katarzyna Stoparczyk jako pasażer na tylnym siedzeniu wjechał drugi. Obydwa jechały w kierunku Rzeszowa. Autem, którym jechała Stoparczyk kierował 29-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego, który trafił do szpitala. W drugim aucie było trzech mężczyzn. Jeden zginął, dwóch trafiło do szpitala.

Nowe ustalenia ws. wypadku z udziałem Katarzyny Stoparczyk. Kiedy rusza śledztwo?

Jak podaje "Fakt" służby zabezpieczyły wszystkie ślady i wykonały dokumentację zdjęciową. Pobrano krew od kierowców oraz innych osób, których stan zdrowia na to pozwalał. Wstępne testy nie wykazały obecności alkoholu - powiedział prokurator Walkowicz. Próbki przesłano do badań. Śledztwo ma ruszyć 8 września, czyli w nadchodzący poniedziałek.