PogrzebKatarzyny Stoparczyk odbył się w środę 17 września. Ceremonia odbyła się w kościele św. Jacka na Freta w Warszawie. Dziennikarka radiowej Trójki przed śmiercią często w nim bywała.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku

Katarzynę Stoparczyk, która zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września, żegnali bliscy, przyjaciele oraz tłumy tych, którzy słuchali jej w radio. Dziennikarka radiowej Trójki prowadziła na antenie rozmowy z dziećmi, współpracowała również z Wojciechem Mannem przy programie "Duże dzieci".

Reklama

Wśród osób, które żegnały ją w kościele była m.in. Agnieszka Szydłowska, szefowa radiowej Trójki, piosenkarz Michał Bajor oraz synowie zmarłej. Każde spotkanie z Kasią pozostawiało wokół mnie jasność, ciepło i bezpieczeństwo. Tak się zawsze czułem, kiedy kończyło się spotkanie czy rozmowa przez telefon - mówił artysta.

Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Wzruszające sowa syna

Poruszające słowa padły z ust jednego z synów Katarzyny Stoparczyk. Zawsze byłaś dla świata i miałaś uważność dla każdego spotykanego człowieka. Docierałaś do tak wielu serc i domów. Byłaś tak bardzo dla świata, ale zawsze najważniejsza była dla ciebie nasza rodzina. O każdej porze dnia i nocy, niezależnie od odległości - zawsze byłaś i jesteś. Nie chcemy się z tobą żegnać. Nie można porzucić punktu odniesienia, bo wtedy wszystkie drogi prowadzą donikąd - mówił.

Reklama

Nic nie wyrazi naszego żalu, nie da się tego opowiedzieć. Nie przygotowałaś nas na ten moment, ale sama wiedziałaś najlepiej, że nic, co ma wartość, nie przychodzi bez wysiłku. Że to życie nie jest za darmo. Nawet jeśli trudno sobie wyobrazić, że teraz będzie ciebie tak bardzo boleśnie mniej, to nigdy cię nie stracimy do końca - dodał.

Gdzie pochowano Katarzynę Stoparczyk?

Powiedział również, że "najlepsze, co możemy zrobić dla niej, to kontynuować jej dzieło, jej misję życzliwości". Katarzyna Stoparczyk miała 55 lat. Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jej grób znajduje się w kwaterze K, rząd 16, grób 1B.