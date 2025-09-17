Katarzyna Stoparczyk miała 55 lat. Dziennikarka zginęła 5 września br. w wypadku samochodowym. Znana była m.in. z radiowej Trójki a także współpracy z Wojciechem Mannem w programie "Duże dzieci".
Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Pożegnały ją tłumy fanów
Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk rozpoczęło się w środę 17 września o godz. 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie. W mszy udział wzięli bliscy, przyjaciele, współpracownicy oraz fani dziennikarki.
Po uroczystości Katarzyna Stoparczyk zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Rodzina poprosiła, by ta część ceremonii miała charakter prywatny.
Zbiórka podczas pogrzebu Katarzyny Stoparczyk. Taką prośbę miała rodzina
Przed kościołem św. Jacka na Freta wystawiona została księga kondolencyjna, w której można było złożyć okolicznościowy wpis. Rodzina dziennikarki poprosiła również, by ci, którzy zechcą ją pożegnać zamiast kwiatów wsparli zbiórkę na rzecz stworzenia Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Datki można było przekazać na portalu zrzutka.pl a także podczas pogrzebu i wrzucić je do puszek wolontariuszy z hospicjum.
Pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Co przynieśli żałobnicy?
Urna z prochami Katarzyny Stoparczyk została wystawiona w kościele. Ozdobiono ją wiązanką z czerwonych róż i białej gipsówki. Na urnie wyryte zostało imię i nazwisko dziennikarki oraz data jej urodzenia i śmierci. Żałobnicy przynieśli również grafikę przedstawiającą Katarzynę Stoparczyk jako anioła z napisem: "Dobro nie ustaje".
