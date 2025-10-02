Katarzyna Stoparczyk znana była m.in. z radiowej Trójki a także współpracy z Wojciechem Mannem w programie "Duże dzieci". Dziennikarka zginęła 5 września w wypadku samochodowym.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku. Nad jaką książką pracowała przed śmiercią?

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na Podkarpaciu, gdy dziennikarka wracała z jednego ze spotkań. Katarzyna Stoparczyk miała 55 lat. Przed śmiercią dziennikarka pracowała nad wyjątkową książką. Jaką?

Tak Katarzynę Stoparczyk pożegnał syn. "Nigdy cię nie stracimy do końca"

Okazuje się, że to właśnie Katarzyna Stoparczyk była autorką biografii Stanisława Tyma Satyryk i aktor, który znany był m.in. z roli w kultowym "Misiu" Stanisława Barei, odszedł 6 grudnia 2024 roku. Pracę nad tą książką Katarzyna Stoparczyk zakończyła na dwa tygodnie przed śmiercią. W przedmowie do biografii "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" Wydawnictwo Otwarte zamieściło poruszające słowa.

Jak poznali się Katarzyna Stoparczyk i Stanisław Tym?

Katarzyna Stoparczyk zabiera nas w podróż do świata Stanisława, w którym każdy gest i każde słowo nabierają wyjątkowego znaczenia. Poznała go w kawiarence znajdującej się w liceum, które przed laty ukończył. Rozmawiali, dzieląc się radością spotkania i ciastkiem. Spotkania, które nieoczekiwanie stało się początkiem niezwykłej przygody - czytamy.

Wstęp do książki Katarzyny Stoparczyk. Padły słowa o "smutnej przepowiedni"

We wstępie wspomniano również o tragicznym wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Padły słowa o "smutnej przepowiedni". Dziennikarka pracę nad książką rozpoczęła pod koniec 2024 roku.

Od samego początku wiedzieliśmy, że historię Stanisława Tyma najlepiej opisze właśnie Katarzyna Stoparczyk. Zarówno On, jak i Ona byli niezwykle cenieni i kochani, wszyscy wypowiadali się o nich z ogromnym szacunkiem. A my sami nie znaliśmy drugiej takiej osoby, która potrafiłaby z równą czułością i uważnością słuchać i mówić o innych. (...) Prace zakończyliśmy zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią Autorki - pisze wydawnictwo.

Dziś, wspominając nasze rozmowy, mamy wrażenie, że niosły one smutną przepowiednię. To, co się wydarzyło, złamało serca wielu ludziom w Polsce. Nam również. Gdy trzymamy w rękach tę książkę, wciąż trudno nam pogodzić się z myślą, że Katarzyna nigdy jej nie zobaczy. To dzieło jest wyjątkowe - wzruszające, pełne ciepła i serca Autorki. Wiemy, że pragnęła, abyście je przeczytali. Dlatego dziś z wielkim wzruszeniem oddajemy w Wasze ręce ostatnią książkę Katarzyny Stoparczyk - czytamy.