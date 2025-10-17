Piątek okaże się dniem przełomowym. Oto prognoza pogody na 17 października 2025

Piątek, 17 października, okaże się dniem przełomowym, ponieważ przez Polskę z północy na południe będzie przemieszczał się układ niżowy. Choć przyniesie on ostatnią porcję opadów, za frontem pogodowym nastąpi szybkie przejaśnianie i rozpogadzanie się nieba. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Wystąpią miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w górach należy spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu.

Prognoza pogody na piątek, 17 października 2025. Jaka będzie temperatura?

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 14 stopni Celsjusza na większości obszaru. Chłodniej będzie lokalnie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura osiągnie około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty. Wiać będzie z kierunków zachodnich. Po południu na wybrzeżu wiatr skręci na kierunki północne.

Piątek, 17 października, rozpocznie zmianę pogody na lepsze

Weekend (18-19.10.) oraz pierwsza połowa przyszłego tygodnia przyniosą na przeważającym obszarze kraju pogodną, słoneczną, a nawet bezchmurną aurę. Początkowo będzie jeszcze chłodno (od 10 do 15 stopni Celsjusza), ale powoli zacznie się ocieplać. Od połowy przyszłego tygodnia spodziewane jest dalsze ocieplenie, z temperaturami powyżej 15 stopni Celsjusza większości regionów, a miejscami nawet do około 20 stopni Celsjusza w cieniu. Najcieplej będzie na południu i w centrum, częściowo za sprawą wiatru halnego.