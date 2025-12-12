Kto może otrzymać kartę mobilizacyjną i jakie są tego konsekwencje?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, nadanie przydziału mobilizacyjnego jest działaniem prawno-administracyjnym opartym na Ustawie o obronie Ojczyzny. Przydziały te mogą otrzymać:

Żołnierze rezerwy: Dotyczy to osób przewidzianych do powołania w pierwszej kolejności w razie mobilizacji lub wojny (zgodnie z art. 531 ust. 1 Ustawy). Funkcjonariusze służb mundurowych. Osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami i doświadczeniem w strukturach państwowych, w tym: specjaliści z dziedzin takich jak medycyna, logistyka, informatyka czy łączność; osoby cywilne przypisane do zadań na rzecz obronności kraju.

Warunki konieczne do nadania przydziału

Aby otrzymać przydział mobilizacyjny, kandydat musi spełniać następujące kryteria:

Posiadać polskie obywatelstwo.

Mieć odpowiednią kategorię zdrowia.

Nie mieć stałego pobytu za granicą.

Być niekaranym za przestępstwa, za które grozi bezwzględna kara więzienia.

Rodzaje kart mobilizacyjnych i ich przeznaczenie

Wyróżnia się trzy główne rodzaje kart mobilizacyjnych, oznaczonych kolorowymi paskami:

Czerwony pasek: Dla żołnierzy rezerwy powoływanych do służby w czasie wojny. Zielony pasek: Dla żołnierzy powoływanych do służby za pomocą obwieszczenia lub karty powołania. Niebieski pasek: Dla pracowników resortu obrony narodowej oraz osób cywilnych.

Konsekwencje niestawienia się w razie mobilizacji lub wojny

Osoby, którym nadano przydziały mobilizacyjne, zarówno żołnierze rezerwy, jak i cywile, są objęte surowymi sankcjami w przypadku niestawienia się na wezwanie. Zgodnie z art. 687 Ustawy o obronie Ojczyzny, każda osoba powołana do czynnej służby wojskowej, która nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w czasie mobilizacji lub wojny, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzy lata.

Ćwiczenia wojskowe dla osób z przydziałami

Ustawa przewiduje również możliwość wezwania osób z przydziałami mobilizacyjnymi na różne formy ćwiczeń wojskowych:

Jednodniowe.

Krótkotrwałe: Trwające do 30 dni.

Długotrwałe: Trwające do 90 dni.

Rotacyjne: Odbywane w kilku turach w ciągu roku.

Łączny czas ćwiczeń w ciągu roku nie może przekroczyć 90 dni. Wyjątkiem są krótkie, 24-godzinne szkolenia, które mogą być organizowane maksymalnie trzy razy w roku.