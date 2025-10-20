Jak podaje policja, 29 lipca 2025 roku w Parku Jalu Kurka, nieznane osoby używając przemocy wobec dwóch młodych mężczyzn, dokonały kradzieży ich rzeczy. Komisariat Policji I w Krakowie prowadzi w tej sprawie postępowanie, podczas którego policjanci między innymi uzyskali wizerunek sprawców tego przestępstwa.

Nie udało się ustalić personaliów

Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia ich personaliów, dlatego policja zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych kobiety i trzech mężczyzn widocznych na zdjęciach. Informacje w tej sprawie można kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl.

Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym.