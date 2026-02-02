"Ojciec Święty Leon XIV mianował biskupem koszalińsko-kołobrzeskim bp. Krzysztofa Zadarkę, przenosząc go ze stolicy tytularnej Cavaillon oraz z urzędu biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej" - poinformował Watykan. Jak czytamy w komunikacie, biskup Zadarko od 5 maja 2025 roku pełnił funkcję administratora diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po tym, jak ówczesny biskup Zbigniew Zieliński został mianowany arcybiskupem poznańskim.

Kim jest ks. bp Krzysztof Zadarko?

Ks. bp Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 r. w Słupsku, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1986 r. Studiował homiletykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat.

Po odbyciu dalszych studiów pełnił funkcję profesora homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz moderatora seminarium (1990–1994). Potem był dyrektorem radia diecezjalnego w Koszalinie (1993–1995), wykładowcą w Instytucie Wyższych Studiów Religijnych w Koszalinie (od 1993 r.), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej (od 1995 r.), kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Pile (od 2002 r.) oraz duszpasterzem Polaków w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu (2007–2009). Ma tytuł doktora homiletyki.

Apelował o budowanie mostów z migrantami

W swoich wypowiedziach wielokrotnie zabierał głos w kwestii stosunku do migrantów i uchodźców. Zwracał uwagę na różnicę pomiędzy uchodźcą a migrantem.

Apelował o budowanie mostów z przybywającymi do Polski migrantami. Przypomniał, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego "nie ma granic dla miłosierdzia wobec człowieka potrzebującego". Oczywiście mamy świadomość, że wszystkim w jednym momencie nie da się pomóc, ponieważ jest to fizycznie nierealne. Kościół katolicki zachęca jednak do solidarności z tymi, którzy są w katastrofalnej sytuacji i do uszanowania ich godności - powiedział cytowany przez PAP biskup.