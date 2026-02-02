Traktat START określa limity dotyczące broni jądrowej. Ogranicza on liczbę rozmieszczonych głowic strategicznych do 1550 po każdej stronie, określa, że nie może być więcej niż 700 rozmieszczonych pocisków rakietowych i bombowców odpalanych z lądu lub okrętu podwodnego oraz 800 wyrzutni.

Putin zachęca do kontynuowania traktatu START

We wrześniu ubiegłego prezydent Rosji Władimir Putin, powiedział, że aby nie prowokować dalszego strategicznego wyścigu zbrojeń i zapewnić akceptowalny poziom przewidywalności i powściągliwości, "Rosja jest gotowa kontynuować przez rok przestrzeganie głównych ograniczeń ilościowych wynikających z traktatu START". Bez tego programu nie będzie ograniczeń dotyczących dalekosiężnych arsenałów nuklearnych. Stanie się tak po raz pierwszy od 1972 roku, czyli od czasu podpisania porozumienia przez prezydenta USA Richarda Nixona i radzieckiego przywódcę Leonida Breżniewa.

Trump nie odpowiedział na propozycję Putina

W ubiegłym tygodniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Donald Trump do tej pory nie odpowiedział na tę propozycję. Pieskow stwierdził, że wygaśnięcie traktatu New START 5 lutego może doprowadzić do poważnej luki w ramach prawnych regulujących broń jądrową.

Komentując możliwość wygaśnięcia traktatu New START, prezydent USA Donald Trump mówił w styczniu, że "jeśli wygaśnie, to wygaśnie". Jego zdaniem traktat powinien zostać zastąpiony lepszym porozumieniem.

Miedwiediew: Jest oczywiste, że zegar zagłady musi przyspieszyć

Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji uważa, że w takiej sytuacji i "jest oczywiste, że zegar zagłady musi przyspieszyć". Stwierdził, że jeśli traktat New START wygaśnie bez ustanowienia nowej umowy, największe mocarstwa nuklearne po raz pierwszy od początku lat 70. nie będą miały żadnych ograniczeń w zbrojeniach.

Nie chcę mówić, że to od razu oznacza wybuch wojny nuklearnej, ale i tak powinno to wszystkich zaniepokoić - powiedział Dmitrij Miedwiediew. Reuters opublikował w poniedziałek nową część rozmowy z Dmitrijem Miedwiediewem. Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej udzielił wywiadu również agencji TASS i blogerowi wojennemu WarGonzo.