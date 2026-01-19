Prezydent USA Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię. W ten sposób chce je ukarać za postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.

Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach Arctic Endurance. Cła miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Miedwiediew: Bezczelni Europejczycy

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, napisał swój komentarz dotyczący zaostrzenia kursu Donalda Trumpa wobec Grenlandii. "Stany Zjednoczone przygotowują się do ataku na Grenlandię, wybierając samą wyspę, a nie jakąś tam atlantycką solidarność" - czytamy. "Bezczelni Europejczycy zostaną ukarani cłami za ochronę w ramach NATO" - dodał.

Reklama

"Francja "ogłosiła" wyjście z NATO"

Reklama

Napisał też, że Francja "ogłosiła" wyjście z NATO". To jego interpretacja faktu, że w Zgromadzeniu Narodowym Francji złożono projekt rezolucji lewicowej partii "Niepokorna Francja" wzywającej do wyjścia kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Odniósł się również do zarzutów korupcyjnych, ciążących na byłej ukraińskiej premier Julii Tymoszenko i sugestii prezydentki Mołdawii, by zjednoczyć się z Rumunią. "Trump wkrótce ogłosi kontakt z kosmitami" - dodał naśmiewając się z niekonwencjonalnych działań i słów Trumpa.

Miedwiediew: To absurdalna prognoza

Miedwiediew skwitował, że kiedy patrzył na te wiadomości, sądził, że to "absurdalna prognoza podobna do tych, które przygotowywał w latach 2022–2024". W podsumowaniu ostrzegł, że "prognozy się sprawdzają".

Wcześniej Dmitrij Miedwiediew ostrzegł Stany Zjednoczone, że Grenlandia mogłaby w referendum zdecydować się na przyłączenie do Rosji. "Trump musi się pospieszyć. Według niezweryfikowanych informacji za kilka dni może odbyć się nagłe referendum, w którym 55 tysięcy mieszkańców Grenlandii mogłoby zagłosować za przyłączeniem się do Rosji. I wtedy będzie po wszystkim!" - napisał.