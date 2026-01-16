Dyplomatka powiadomiła, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: główny negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef biura (kancelarii) prezydenta i były szef wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow oraz szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

Przygotowania dokumentów ws. Ukrainy, które mają być podpisane w Davos

"Tak jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, pracujemy nad dwoma kluczowymi dokumentami: porozumieniami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Ukrainy, które mogą być podpisane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Celem wizyty jest dopracowanie tych porozumień z amerykańskimi partnerami" - napisała Stefaniszyna w serwisie X.

"Ukraina jest gotowa do zawarcia pokoju"

Zełenski ponownie zapewnił, że Ukraina gotowa jest do zawarcia pokoju. "Ogólnie zrozumiałe jest, że USA chcą zakończyć wojnę jutro. A my chcemy tego już dziś. I rozumiemy, że odkładanie podpisania (porozumień pokojowych - PAP) i zakończenia wojny znajduje się po stronie Rosji” - oświadczył. Szef państwa ukraińskiego wypowiedział się na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Czech Petrem Pavlem. Pavel powiadomił, że rozmawiał z Zełenskim m.in. o warunkach porozumienia pokojowego. "Uważam, że Ukraina zrobiła bardzo wiele na drodze do zaproponowania rozwiązania, które byłoby możliwe do przyjęcia. Uważam, że zawiera ono również szereg bolesnych ustępstw, które Ukraina musi podjąć i jest gotowa to zrobić pod warunkiem, że doprowadzi to do pokoju" - zaznaczył.