Droga krajowa to publiczna droga o najwyższej kategorii, która łączy duże miasta i ogólnodostępne przejścia graniczne, umożliwiając sprawny, długodystansowy transport krajowy i międzynarodowy. Jest własnością Skarbu Państwa i jest oznaczana numerem (jedno- lub dwucyfrowym) na czerwonym tle, a drogowskazy mają niebieskie tło.

Droga wojewódzka to publiczna droga o znaczeniu regionalnym, która uzupełnia sieć dróg krajowych. Łączy miast i miejscowości w obrębie województwa i jest własnością województwa. Drogi wojewódzkie są oznaczone trzema cyframi z prefiksem "DW" (np. DW123) i żółtym tłem.

Najkrótsza droga krajowa w Polsce

Najkrótsza droga krajowa w Polsce znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, nieopodal Torunia. Liczy zaledwie 1,5 km. Mowa o drodze krajowej nr 96, która łączy autostradę A1 na węźle Turzno z drogą krajową nr 15. Jedyne oznaczenia trasy znajdują się właśnie w tych dwóch miejscach. W całości można przejechać nią w mgnieniu oka. "Czy wiesz, że w woj. kujawsko-pomorskim można na jednym zdjęciu ująć całą drogę krajową? Jest nią 1,5-kilometrowa DK96 - najkrótsza droga krajowa w Polsce. Stanowi łącznik DK15 z węzłem Turzno (A1)" - napisano w mediach społecznościowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najkrótsza droga wojewódzka w Polsce

Najkrótsza droga wojewódzka położona jest w Gniewie, w województwie pomorskim. Łączy nieistniejącą stację kolejową Brodzkie Młyny z drogą wojewódzką nr 234 w dzielnicy Gniewskie Młyny. Jest aktualnie najkrótszą drogą wojewódzką w Polsce. Liczy około 55 metrów. Przejście całego odcinka tej drogi wojewódzkiej zajmuje nieco ponad 49 sekund, o ile poruszamy się z prędkością 4 km/h.