Prognoza pogody na piątek, 24 października 2025 roku

W całym kraju spodziewamy się dużego zachmurzenia i okresowego deszczu. Parasolka i peleryna przeciwdeszczowa to absolutny obowiązek! Uwaga, mieszkańcy wschodu i południa Polski (np. Podkarpacie): u Was deszcz może być bardzo intensywny, więc przygotujcie się na solidną ulewę. W górach (zwłaszcza w Tatrach i Bieszczadach) będzie zimniej i spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg, więc jeśli wybieracie się na wycieczkę, potrzebujecie już zimowego sprzętu!

Jaka temperatura w piątek?

Jeżeli chodzi o temperaturę, to będzie dość chłodno. Najniższa temperatura, około 9 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie i południu. Najcieplej (do 16 stopni Celsjusza) będzie tylko na wschodzie. Wiatr będzie porywisty, co sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze większe. Na południu może wiać do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a w rejonach podgórskich Podkarpacia nawet do 70 km/h. W górach porywy będą bardzo silne, do 80 km/h! Uważajcie na głowy i trzymajcie mocno plecaki!

Jaka pogoda w nocy?

W nocy deszcz stopniowo będzie zanikał, a od zachodu pojawią się przejaśnienia. Będzie chłodno, od 5 do 8 stopni Celsjusza (najchłodniej w rejonach górskich, nawet tylko 1 stopień Celsjusza). Wiatr utrzyma się porywisty. W sobotni poranek może być już nieco pogodniej, ale na pewno chłodno.

Jak się ubrać w piątek?

Musicie się przygotować na warstwowy strój, który ochroni Was przed chłodem, deszczem i wiatrem.

Warstwa termiczna: Ubierzcie ciepłą koszulkę lub bluzkę z długim rękawem. Warstwa środkowa: Koniecznie weźcie ciepły sweter, polar lub bluzę. Warstwa zewnętrzna: To najważniejsze! Niezbędna jest kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa. Najlepiej z kapturem! Akcesoria: Pamiętajcie o czapce (zwłaszcza w chłodniejszych rejonach i w górach!), szaliku lub kominie oraz rękawiczkach. Obuwie: Załóżcie nieprzemakalne buty, które ochronią Wasze stopy przed deszczem. Kalosze nie są złym pomysłem, jeśli macie kałuże po drodze do szkoły! Must-Have: Parasol lub peleryna przeciwdeszczowa!

Podsumowując: W piątek najlepiej ubrać się ciepło, warstwowo i przede wszystkim nieprzemakalnie. Miłego dnia w szkole!