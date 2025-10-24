Prognoza pogody na piątek, 24 października 2025 roku

Na dzień prognozowane jest duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu w całej Polsce, przy czym opady te będą najbardziej intensywne na wschodzie i południu kraju, osiągając 15-20 mm, a na Podkarpaciu lokalnie nawet do 25 mm. W górach, zwłaszcza w Tatrach, spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.

Jaka temperatura w piątek, 24 października w Polsce?

Temperatura maksymalna w piątek będzie się różnić: od najniższej, około 9 stopni Celsjusza, na zachodzie i południu, do najwyższej, dochodzącej do 16 stopni Celsjusza, na wschodnich krańcach. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, osiągając do 60 km/h na południu, 65 km/h nad morzem oraz początkowo do 70 km/h w rejonach podgórskich Podkarpacia. W górach porywy będą silniejsze: do 80 km/h w Sudetach i Bieszczadach oraz około 70 km/h w Tatrach. Wiatr będzie wiał głównie z zachodu i południowego zachodu, zmieniając się na południowy i południowo-wschodni jedynie na wschodzie.

Jaka pogoda w nocy?

W noc z piątku na sobotę utrzyma się duże zachmurzenie, ale od zachodu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu będą stopniowo zanikać, przesuwając się na wschód, gdzie na północnym wschodzie mogą być jeszcze intensywne, z sumą do około 10 mm. W górach nadal możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 8 stopni Celsjusza, nad morzem około 10 stopni Celsjusza, natomiast najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie spadnie do 1-4 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie umiarkowany i ogólnie porywisty, miejscami dość silny nad morzem. Porywy osiągną do 55 km/h na południu oraz do 70 km/h nad morzem i w górach, wiejąc z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

Z uwagi na prognozowane warunki, przewiduje się, że ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed silnym wiatrem mogą obowiązywać w pasie nadmorskim (powiaty pucki, wejherowski, lęborski, słupski w woj. pomorskim oraz sławieński, koszaliński, kołobrzeski, gryficki, kamieński w woj. zachodniopomorskim) oraz w rejonach podgórskich Podkarpacia (powiaty krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki i miasto Krosno).