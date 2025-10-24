Projekt ustawy o statusie osób najbliższych zawiera zapisy, które zakładają, że po notarialnym potwierdzeniu "statusu osoby najbliższej", para będzie mieć możliwość dowiadywania się o stanie swojego zdrowia np. w szpitalu. Zyska także prawo do organizacji pogrzebu i do ustawowego dziedziczenia, na takich samych zasadach, jak rodzina. Projekt reguluje również kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów.

Pole do nadużyć i oszukiwaniu na podatkach?

Według WP, prezydent Karol Nawrocki chce zawetować ustawę. Ma nie zgadzać się na to, by osoby poza związkiem małżeńskim korzystały z przywileju polegającego na wspólnym rozliczaniu podatkowym.Jeśli koalicja tego nie wykreśli z projektu, to już z góry wykluczamy poparcie ustawy - powiedział informator WP.

Prezydent obawia się, że rozszerzenie przywilejów wynikających z zawarcia małżeństwa na pary otworzyłoby pole do nadużyć i oszukiwaniu na podatkach. O planach Karola Nawrockiego wobec tego projektu może świadczyć także wypowiedź szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Żadna ustawa nie może podważać szczególnej roli i pozycji małżeństwa. Związek kobiety i mężczyzny tworzy małżeństwo wedle konstytucji i jest pod szczególną ochroną RP - powiedział w Radiu Zet.

Nawrocki "strażnikiem normalnego porządku"

Bogucki dodał, że "w oparciu o małżeństwo tworzy się rodzinę, w oparciu o rodzinę tworzy się społeczeństwo, naród i tak wygląda normalny porządek". Prezydent Karol Nawrocki będzie strażnikiem normalnego porządku - powiedział szef KPRP.

Wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że zaapeluje do prezydenta Karola Nawrockiego, by podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej. Wyraził nadzieję, że prezydent w tej sprawie "nie będzie ulegał żadnym emocjom formacji skrajnych". Szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu przedstawili wspólnie pod koniec ubiegłego tygodnia liderzy PSL i Lewicy.