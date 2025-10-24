Prognoza pogody. Powrót chłodów czy powrót ocieplenia?

Pomimo krótkiego powrotu ciepła (namiastki babiego lata) w czwartek, kiedy na południu Polski temperatura osiągnęła ponad 20 stopni Celsjusza, cały październik najprawdopodobniej zostanie sklasyfikowany jako przeciętny lub nieco chłodniejszy pod względem termicznym. Wynika to z faktu, że wcześniejsze dni miesiąca były zimne, a od piątku spodziewana jest kolejna fala chłodnego powietrza. Ocieplenie powróci najwcześniej na przełomie października i listopada.

Reklama

Ciepły listopad zgodnie z prognozami

Prognozy długoterminowe wskazują, że listopad może przynieść niespodzianki pogodowe. W całej Europie ma być ciepło, a w Polsce średnia temperatura ma być wyższa o 1 do 2 stopni Celsjusza od normy dla tej pory roku. Szczególnie wyraźne odchylenia na plus mają wystąpić w pierwszej połowie miesiąca, po czym wartości zaczną się stopniowo obniżać.

Możliwe gwałtowne ocieplenia w listopadzie

Jeśli te przewidywania się sprawdzą, to do połowy listopada może wystąpić jeszcze co najmniej jeden zaskakujący, kilkudniowy okres, w którym termometry w całym kraju pokażą powyżej 10 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że na południu temperatura przekroczy nawet 15 stopni Celsjusza, a noce będą z dodatnimi temperaturami.

Prognoza pogody na listopad: Druga połowa miesiąca i ryzyko zimy

W drugiej połowie miesiąca częściej spodziewane są wartości w przedziale 5 do 10 stopni Celsjusza. Możliwe jest także krótkotrwałe, słabe uderzenie zimy z temperaturami w dzień bliskimi 0 stopni Celsjusza i opadami deszczu ze śniegiem lub śniegu, choć nie jest to pewne.

Opady i wiatr w listopadzie 2025

Ciepłym temperaturom będą towarzyszyć regularne przejścia frontów atmosferycznych, co oznacza, że listopad będzie miesiącem wilgotnym i trudno będzie o dłuższy okres bez deszczu. Opady mają być częste, ale na ogół niezbyt intensywne. Czasami może również wystąpić silniejszy wiatr. Przełom października i listopada ma być szczególnie wilgotny nad morzem. Następnie opady mają być bliskie normy, a ich nasilenie jest spodziewane w trzeciej dekadzie miesiąca.