Prognoza pogody dla uczniów na niedzielę, 26 października 2025. Jak się ubrać tego dnia?

Niedziela, 26 października 2025 roku, przyniesie w całej Polsce zmienną pogodę: sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia, a na południu nawet na słońce! Pamiętajcie o ciepłym, warstwowym ubiorze i parasolce, zwłaszcza jeśli mieszkacie na północy lub zachodzie. Pogoda w całej Polsce będzie dość dynamiczna, co oznacza, że musicie być przygotowani na różne warunki. Temperatury będą jesienne, a wiatr może być porywisty – szczególnie nad morzem i w górach.

Prognoza pogody na niedzielę, 26 października 2025

W Polsce dominować będzie duże zachmurzenie, ale nie wszędzie będzie szaro! Na północy i zachodzie spodziewajcie się najchłodniejszej aury. Temperatura maksymalna wyniesie tu tylko około 9 stopni Celsjusza. Możliwy jest przelotny deszcz, zwłaszcza wieczorem i w nocy. W centrum będzie nieco cieplej – termometry wskażą około 11 stopni Celsjusza. Chociaż będzie dużo chmur, możecie liczyć na większe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie będzie najcieplej, z temperaturą sięgającą nawet 14 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, mieszkańcy tych regionów mają największą szansę na rozpogodzenia i więcej słońca. W Górach będzie mroźno i niebezpiecznie! Przez cały dzień będą utrzymywać się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Minimalna temperatura rano spadnie do 2 stopni Celsjusza na Podhalu.

Wiatr będzie umiarkowany, ale okresami porywisty, wiejący z południowego zachodu. Nad morzem wiatr będzie bardzo silny, w porywach osiągając prędkość do 70 km/h – uważajcie! W górach silny wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Wycieczki w wyższe partie są niewskazane.

Jak się ubrać na niedzielę, 26 października 2025? (Porady dla uczniów)

Pamiętajcie o zasadzie "na cebulkę' – najlepiej ubrać się w kilka warstw, które można łatwo zdjąć lub założyć, gdy pogoda się zmieni.

Ciepła baza: Załóżcie t-shirt z długim rękawem lub cieplejszą bluzkę.

Warstwa ocieplająca: Obowiązkowo bluza z polaru, sweter lub rozpinana bluza.

Kurtka zewnętrzna: Najważniejsza jest kurtka jesienna, która chroni przed wiatrem i deszczem (koniecznie z kapturem!).

Nogi: Długie spodnie. Jeśli jesteś uczniem, który dużo czasu spędza na zewnątrz, rozważ założenie cienkich kalesonów pod spodnie.

Obuwie: Wybierzcie ciepłe i wodoodporne buty (np. trapery lub kozaki), bo rano i wieczorem jest zimno, a na północy może padać.

Akcesoria: Nie zapomnij o czapce, szaliku/kominie i rękawiczkach! Nawet jeśli w południe zaświeci słońce, wiatr będzie chłodny.

Dodatkowa rada: Zabierzcie ze sobą parasol lub małą pelerynę przeciwdeszczową, zwłaszcza jeśli mieszkacie w regionach, gdzie przewiduje się deszcz (północ, zachód) lub planujecie dłuższy spacer.

Miłej i bezpiecznej niedzieli!