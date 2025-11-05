Rozporządzenie MON dotyczące kwalifikacji wojskowej 2026

Kwalifikacja wojskowa odbywa się na podstawie Ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz przepisów wykonawczych wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej. Resort wydał już Rozporządzenie z 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1204). W dokumencie wskazano zarówno okres, w którym procedura ma zostać przeprowadzona, jak i roczniki oraz grupy osób, które będą zobowiązane stawić się przed komisją w nadchodzącym roku.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej na 2026 rok, obowiązek stawienia się przed komisją obejmuje:

mężczyzn urodzonych w 2007 r. ,

, mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy do tej pory nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej,

, którzy do tej pory nie mają ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej, osoby, które w latach 2024–2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r.,

ze względów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 r., osoby uznane za czasowo niezdolne w latach 2024–2025 , których okres niezdolności mija po zakończeniu kwalifikacji, ale które złożyły wniosek o zmianę kategorii przed jej końcem, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,

, których okres niezdolności mija po zakończeniu kwalifikacji, ale które złożyły wniosek o zmianę kategorii przed jej końcem, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, kobiety z roczników 1999–2007 posiadające kwalifikacje wojskowe lub kształcące się w zawodach istotnych dla armii, które kończą naukę w roku akademickim lub szkolnym 2025/2026 w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy i które wcześniej nie brały udziału w kwalifikacji,

posiadające kwalifikacje wojskowe lub kształcące się w zawodach istotnych dla armii, które kończą naukę w roku akademickim lub szkolnym 2025/2026 w zawodach wymienionych w przepisach do art. 60 ust. 7 ustawy i które wcześniej nie brały udziału w kwalifikacji, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej aż do końca roku, w którym kończą 60 lat — pod warunkiem, że nie mają przyznanej kategorii zdolności i zgłoszą się do kwalifikacji.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dotyczącym kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, do stawienia się przed komisją zobowiązane będą również kobiety dysponujące wykształceniem lub kompetencjami istotnymi z punktu widzenia obronności państwa. Jak wynika z art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, obowiązek ten dotyczy przede wszystkim absolwentek kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą otrzymać także kobiety pracujące w zawodach takich jak:

psycholog,

fizjoterapeuta/rehabilitant,

technik radiologiczny,

diagnosta laboratoryjny,

informatyk,

specjalista teleinformatyczny,

nawigator,

tłumacz.

Kiedy kwalifikacja wojskowa 2026? [Terminy]

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2026 rok zostały jasno określone w rozporządzeniu. Ogłoszenie będzie miało miejsce 16 stycznia 2026 r., natomiast właściwa procedura rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W tym czasie osoby objęte obowiązkiem kwalifikacyjnym otrzymają wezwania do osobistego stawienia się przed komisją. Konkretne daty dla poszczególnych powiatów i województw ustalą wojewodowie, a szczegółowe harmonogramy pojawią się w lokalnych obwieszczeniach oraz na oficjalnych stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to procedura, której celem jest ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej obywateli do pełnienia służby wojskowej. Osoby objęte obowiązkiem stawiają się przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania oraz rozmowę z przedstawicielem sił zbrojnych. Na podstawie wyników przyznawana jest kategoria zdolności, np. A – pełna zdolność do służby, czy E – trwała niezdolność.

Cały proces zaczyna się od rejestracji, potwierdzenia tożsamości i wypełnienia wymaganych dokumentów. Osoby korzystające z transportu publicznego mogą wystąpić o zwrot kosztów podróży. Następnie odbywa się etap ewidencyjny połączony z krótką ankietą oraz badania medyczne, obejmujące m.in. ocenę wzroku, postawy, pomiar parametrów zdrowotnych oraz konsultację psychologiczną. Po zakończeniu kwalifikacji uczestnik otrzymuje zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), a zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dobrowolnego wstąpienia do wojska i pobrać stosowny wniosek.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każdy wezwany do kwalifikacji wojskowej musi przygotować odpowiedni komplet dokumentów. Wymagane jest przede wszystkim okazanie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu osobistego. Osoby mające schorzenia czy historię leczenia powinny zabrać ze sobą bieżącą dokumentację medyczną. Konieczne jest również przedstawienie świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o dalszej nauce oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jeżeli dana osoba posiada już książeczkę wojskową, również musi ją okazać. W przypadku kobiet dodatkowym obowiązkiem jest dostarczenie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów na kierunkach istotnych dla potrzeb obronnych państwa.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

W trakcie kwalifikacji wojskowej każda osoba badana przez komisję lekarską otrzymuje jedną z czterech kategorii wojskowych, które określają jej zdolność do odbycia czynnej służby.

Kategoria Znaczenie Konsekwencje A Pełna sprawność fizyczna i psychiczna do służby wojskowej Możliwość powołania na szkolenie wojskowe i do służby zasadniczej B Czasowa niezdolność do służby (np. ze względu na stan zdrowia) Konieczność ponownego badania po upływie określonego terminu D Trwała niezdolność do pełnienia służby w czasie pokoju Zwolnienie z obowiązku służby w czasie pokoju E Całkowita niezdolność do służby – zarówno w czasie pokoju, jak i wojny Stałe wyłączenie z obowiązku służby wojskowej

Kto jest zwolniony z kwalifikacji wojskowej?

Z obowiązku osobistego stawienia się przed komisją mogą zostać zwolnione osoby:

całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

całkowicie niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji – na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku stawiennictwa, konieczne jest przedłożenie odpowiedniego orzeczenia lub jego odpisu oraz poinformowanie szefa wojskowego centrum rekrutacji – w formie pisemnej lub elektronicznej – o przyczynach niemożności uczestnictwa w kwalifikacji.

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa stanowi ustawowy obowiązek dla osób wymienionych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, brak stawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny mającej na celu przymuszenie do wykonania obowiązku. Decyzję w tym zakresie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przepisy dopuszczają również możliwość doprowadzenia osoby uchylającej się do komisji przez policję. Ponadto, zgodnie z art. 681 pkt 1 tej samej ustawy, nieprzystąpienie do kwalifikacji lub odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów może skutkować nałożeniem grzywny albo karą ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Gdy osoba wezwana na kwalifikację wojskową nie może stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn, powinna – jak podkreśla Wojsko Polskie – jak najszybciej poinformować o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym miało nastąpić stawiennictwo, wraz z podaniem powodu nieobecności. W takiej sytuacji organ administracyjny ma obowiązek ustalić nowy termin kwalifikacji.