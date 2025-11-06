Prognoza pogody na czwartek

Należy jednak uważać na wczesny ranek, szczególnie na południu i zachodzie Polski, gdzie mogą pojawić się gęste mgły, znacznie ograniczające widoczność na drodze do szkoły do zaledwie 100-200 metrów – w tych rejonach niebo będzie bardziej zachmurzone.

Prognoza pogody na czwartek, 6 listopada. Jakie temperatury w czwartek?

Jeśli chodzi o temperatury, dzień ten będzie wyjątkowo ciepły jak na listopad. Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie w większości kraju od 10 do 13 stopni Celsjusza, a na południu może być jeszcze cieplej, bo termometry wskażą nawet od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słabo lub umiarkowanie, spokojnie, z wyjątkiem rejonów podgórskich Sudetów, gdzie może być chwilami silniejszy.

Jak uczniowie powinni się ubrać w czwartek, 6 listopada?

Ze względu na to, że poranki są chłodne, a w ciągu dnia robi się bardzo ciepło, najlepiej ubrać się warstwowo ("na cebulkę"). Obowiązkowo należy założyć ciepłą bluzę i kurtkę przejściową, która ochroni przed porannym chłodem, ale pod spód wystarczy koszulka z długim rękawem lub t-shirt. Dzięki temu, kiedy w szkole lub na dworze zrobi się cieplej (nawet kilkanaście stopni Celsjusza!), będziecie mogli zdjąć wierzchnie warstwy, aby się nie przegrzać. Jeśli mieszkacie w rejonie porannych mgieł lub jesteście zmarzluchami, warto wziąć ze sobą także szalik i czapkę. Na nogi wystarczą wygodne buty sportowe lub botki.