Prognoza pogody na czwartek, 6 listopada 2025

W ciągu dnia przewiduje się, że zachmurzenie będzie głównie niewielkie, miejscami umiarkowane. Rano, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, mogą lokalnie pojawić się mgły, które ograniczą widzialność do 120 metrów; w tych rejonach niebo będzie bardziej zachmurzone.

Reklama

Jaka temperatura?

W czwartek, 6 lipca 2025, maksymalna temperatura na terenie Polski osiągnie od 10 stopni do trzynastu stopni Celsjusza, z wyjątkiem południa, gdzie miejscami termometry wskażą nawet od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych i południowo-wschodnich, słaby, miejscami umiarkowany. Jedynie w rejonach podgórskich Sudetów wiatr chwilami będzie silniejszy, a w partiach szczytowych porywy mogą osiągać do siedemdziesięciu kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy prognozuje się małe, miejscami umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie, szczególnie we wschodniej części kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 120 metrów, w których rejonie zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, przy czym w obszarach podgórskich miejscami spadnie do około -1 do 1 stopnia Celsjusza, co oznacza lokalne przymrozki. Wiatr pozostanie słaby, miejscami umiarkowany, a w rejonach podgórskich Sudetów chwilami porywisty, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. W najwyższych partiach Sudetów porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.