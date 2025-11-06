Prognoza pogody na zimę 2025/2026. Zima będzie mokra i łagodna

Według najnowszych analiz modeli meteorologicznych ECMWF i CFS oraz przewidywań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), nadchodząca zima 2025/2026 zapowiada się jako kolejna relatywnie ciepła pora roku, charakteryzująca się dominacją deszczu i pluchy nad śniegiem i mrozem.

Reklama

Długoterminowa prognoza pogody. Anomalie temperaturowe w grudniu 2025

Zgromadzone dane prognostyczne wskazują, że tegoroczna zima będzie stosunkowo ciepła. Szczególnie grudzień 2025 roku ma rozpocząć się bardzo łagodnie – modelowo może być cieplejszy od normy wieloletniej o znaczącą wartość, sięgającą od 1,5 do 2,5 stopnia Celsjusza. Choć możliwe są krótkotrwałe incydenty chłodu, całościowo zima będzie bardziej deszczowa i mokra niż śnieżna, co zwiastuje częste roztopy i pluchę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdza, że końcówka bieżącego roku nie przyniesie poważnych anomalii, lecz przewiduje, że początek roku 2026 może być wyraźnie bardziej mokry niż przeciętnie. Należy również spodziewać się wielu wietrznych dni, a lokalnie mogą wystąpić nawet zimowe burze.

Jaka jest szansa na śnieg w Boże Narodzenie 2025?

Reklama

Dla tęskniących za tradycyjnymi, "białymi świętami" synoptycy nie mają dobrych wieści. Prawdopodobieństwo wystąpienia trwałej pokrywy śnieżnej w okresie Bożego Narodzenia jest niewielkie. Meteorolodzy nie wykluczają wprawdzie krótkotrwałych, zimowych epizodów w tym czasie, jednak nie ma pewności ich nadejścia. Jeśli chodzi o obszary nizinne, ewentualne opady śniegu, nawet jeśli się pojawią, szybko ulegną roztopom. Jedynym wyjątkiem będą tradycyjnie góry oraz tereny wyżej położone, gdzie należy spodziewać się największej ilości śniegu. Natomiast większa szansa na obfitsze i bardziej stabilne opady śniegu pojawi się dopiero wraz z nadejściem stycznia 2026 roku.

Orientacyjny charakter długoterminowych prognoz pogody