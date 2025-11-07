Jaka pogoda w piątek, 7 listopada 2025?

W ciągu dnia w piątek, 7 listopada 2025, prognozowane jest generalnie niewielkie zachmurzenie, które miejscami przejdzie w umiarkowane. Jedynie na północnym wschodzie lokalnie może być ono duże. Rano, szczególnie w południowych i wschodnich województwach, mogą wystąpić mgły, znacząco ograniczające widoczność do 100 lub 120 metrów. Na obszarach objętych mgłami niebo będzie przeważnie całkowicie zachmurzone.

Jaka temperatura w piątek, 7 listopada?

Maksymalna temperatura powietrza w piątek osiągnie od 10 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie jest szansa, że lokalnie termometry wskażą nawet piętnaście stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie spodziewana jest temperatura od sześciu stopni Celsjusza do ośmiu stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało w piątek, 7 listopada 2025?

Wiatr w piątek będzie słaby, momentami umiarkowany, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. W rejonach podgórskich Sudetów możliwe są porywy dochodzące do 60 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach Sudetów mogą one osiągnąć nawet 80 kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy?

Noc przyniesie małe lub miejscami umiarkowane zachmurzenie, przy czym na wschodzie i północnym wschodzie będzie ono większe. W wielu rejonach, zwłaszcza w pasie środkowym i na wschodzie kraju, utworzą się mgły z widzialnością obniżoną do 100 lub 200 metrów, a w ich obszarze dominować będzie całkowite zachmurzenie. Temperatura minimalna spadnie do wartości między 2 a 6 stopniami Celsjusza. Na terenach podgórskich lokalnie możliwe jest obniżenie temperatury do -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie na północy mogą wystąpić przymrozki do -1 stopnia Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, miejscami umiarkowany, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. W rejonach podgórskich Sudetów porywy mogą osiągnąć do 55 kilometrów na godzinę, natomiast wysoko w Sudetach maksymalne porywy wiatru mogą sięgnąć 65 kilometrów na godzinę.