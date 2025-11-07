Jak uczniowie powinni się ubrać w piątek? Oto prognoza pogody na 7 listopada 2025

Szczególną uwagę należy zwrócić na poranek i wieczór, gdyż w wielu miejscach, zwłaszcza w środkowej i wschodniej części kraju, utworzą się silne mgły ograniczające widzialność nawet do 100 lub 200 metrów, a w ich rejonie niebo będzie niemal całkowicie zachmurzone. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność w drodze do i ze szkoły.

Prognoza pogody na piątek. Jaka temperatura?

W najcieplejszym momencie dnia spodziewana jest przyjemna temperatura, wahająca się od 10 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie lokalnie do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 6 do 8 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 2-6 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich oraz przy gruncie na północy możliwe są przymrozki. Wiatr będzie przeważnie słaby, okresami umiarkowany. Pamiętajcie jednak, że w rejonach podgórskich Sudetów możliwe są silniejsze, porywiste podmuchy.

Jak się ubrać w piątek, 7 listopada? Poradnik

Biorąc pod uwagę chłodne i mgliste poranki oraz cieplejsze popołudnia, zalecamy ubiór na tak zwaną cebulkę. Dzięki temu łatwo dostosujecie się do zmian temperatury w ciągu dnia. Rano, kiedy jest chłodno i mglisto, załóżcie ciepłą kurtkę przejściową, pod którą powinna znaleźć się bluza lub sweter, a pod spodem cienka koszulka z długim rękawem. Warto mieć przy sobie lekki szalik lub komin dla ochrony przed chłodem i wiatrem. Niezbędne będą długie spodnie i zakryte obuwie, które ochroni stopy przed wilgocią z porannej mgły. Kiedy w ciągu dnia zrobi się cieplej, będziecie mogli zdjąć kurtkę lub bluzę i schować je do plecaka.