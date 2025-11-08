Prognoza pogody na sobotę, 8 listopada

W ciągu dnia w sobotę, 8 listopada 2025, sytuacja pogodowa będzie zróżnicowana. Mieszkańcy północnej i zachodniej Polski mogą liczyć na niewielkie, lokalnie umiarkowane zachmurzenie. Tymczasem w pozostałych częściach kraju dominować będzie zachmurzenie duże. Na południu możliwe są miejscowe, słabe opady deszczu. W rejonach Tatr przewiduje się opady mieszane: deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie, pojawią się mgły, które znacząco ograniczą widzialność do poziomu około 100–200 metrów. W obszarach występowania mgieł niebo będzie całkowicie pokryte chmurami.

Jaka temperatura w sobotę, 8 listopada 2025?

Maksymalne temperatury w sobotę, 8 listopada 2025, osiągną od 10 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich.

Prognoza na noc z soboty na niedzielę

W nocy utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, a miejscami nadal mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na znacznej części terytorium Polski ponownie utworzą się mgły, które ograniczą widzialność do zaledwie 100–200 metrów. W rejonach zamglonych zachmurzenie będzie całkowite. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia Celsjusza do 5 stopni Celsjusza, przy czym nad morzem będzie nieco cieplej – około 7 stopni Celsjusza. Natomiast w kotlinach karpackich przewiduje się spadek temperatury do około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, o zmiennym kierunku, ale dominować będzie wiatr wschodni.