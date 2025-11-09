Prognoza pogody na niedzielę, 9 listopada 2025

Niedziela, 9 listopada, w całej Polsce zapowiada się pochmurnie, a na większe przejaśnienia można liczyć tylko lokalnie, głównie na południu kraju oraz punktowo nad morzem. W wielu regionach, szczególnie na południu, w centrum i na wschodzie, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, a w górach przewidywane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Poranek będzie mglisty, co spowoduje ograniczenie widzialności do zaledwie 100-200 metrów, a na północy te mgły mogą utrzymywać się nawet przez większość dnia.

Jaka temperatura w niedzielę?

Najniższe temperatury, rzędu 6 stopni Celsjusza, odnotowane zostaną na północnym wschodzie, w centrum kraju słupki rtęci wskażą około 9 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na południu, gdzie temperatura wyniesie od 11 do 12 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało w niedzielę, 9 listopada 2025?

Wiatr w niedzielę będzie słaby i zmienny, z dominującym kierunkiem południowym. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z niedzieli na poniedziałek nadal utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, z wyjątkiem lokalnych przejaśnień na południu. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu i mżawki, a w rejonach górskich śniegu i deszczu ze śniegiem. Noc przyniesie również lokalne mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza, z wyjątkiem południowego wschodu, gdzie będzie nieco cieplej, około 6 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.