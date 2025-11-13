Prognoza pogody na czwartek, 13 listopada 2025

W czwartek, 13 listopada 2025, na ogół spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju. Wyjątek stanowią lokalne obszary na północy oraz regiony Bieszczadów i Beskidu Niskiego, gdzie zachmurzenie może być większe, niosąc ze sobą ryzyko wystąpienia słabych opadów deszczu lub mżawki.

Prognoza pogody. Jakie temperatury w czwartek?

Maksymalne temperatury w dzień będą dość zróżnicowane: na wschodzie i północnym wschodzie wyniosą od 10 do 12 stopni Celsjusza, w centrum i na zachodzie sięgną od 14 do 15 stopni Celsjusza, natomiast lokalnie na południowym zachodzie termometry wskażą nawet około 17 stopni Celsjusza. Znacznie chłodniej będzie w rejonach, gdzie utrzyma się duże zachmurzenie, zwłaszcza w Bieszczadach i Beskidzie Niskim – tam temperatura wyniesie tylko od 5 do 7 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało?

Wiatr będzie umiarkowany, miejscami słabszy, ale okresami porywisty. Silniejsze podmuchy odnotowane zostaną na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat (do 65 km/h). W górach porywy mogą osiągnąć: do 70 km/h w Sudetach i do 65 km/h w Karpatach. Wiatr powieje głównie z kierunków południowo-zachodnich i południowych.

Prognoza pogody na noc z czwartku na piątek

Noc przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy i w centrum kraju, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Korzystniejsza aura będzie panować na południu, gdzie przeważać będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, chociaż lokalnie może być ono większe, szczególnie w rejonach podgórskich, gdzie możliwa jest słaba mżawka. Minimalna temperatura w nocy ukształtuje się następująco: od 2 do 5 stopni Celsjusza na południu, około 7 stopni Celsjusza w większości kraju oraz od 9 do 10 stopni Celsjusza miejscami na północy. Wiatr w nocy będzie słaby i umiarkowany, z chwilowymi porywami. Na wybrzeżu porywy mogą dochodzić do 55 km/h, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat nawet do 65 km/h. Kierunek wiatru to południowy i południowo-zachodni, a nad morzem będzie stopniowo skręcał na zachodni. Wysoko w górach porywy: do 70 km/h w Sudetach i do 60 km/h w Karpatach.