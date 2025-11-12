Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska przekazała PAP, że w Chełmnie przy ul. Kwiatowej doszło do pożaru budynku mieszkalnego.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiemy już o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba w wieku ok. 40 lat. Trzy inne zostały także poszkodowane i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała PAP Jarocka-Krzemkowska.

Tragiczny wybuch gazu w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne

Przekazała, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na miejscu pracuje sześć zastępów Straży Pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja budynku została uszkodzona.