Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska przekazała PAP, że w Chełmnie przy ul. Kwiatowej doszło do pożaru budynku mieszkalnego.
Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiemy już o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba w wieku ok. 40 lat. Trzy inne zostały także poszkodowane i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala - powiedziała PAP Jarocka-Krzemkowska.
Tragiczny wybuch gazu w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne
Przekazała, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na miejscu pracuje sześć zastępów Straży Pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja budynku została uszkodzona.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję