Czym jest retrogradacja Jowisza? Jowisz to planeta szczęścia, rozwoju, mądrości i wiary. Gdy porusza się wstecznie (czyli retrograduje), jego energia kieruje się do wewnątrz. Zamiast szukać sensu w świecie zewnętrznym, zaczynamy go szukać w sobie.

To czas zatrzymania, podsumowań i przewartościowań. W znaku Raka – który symbolizuje dom, rodzinę, emocje i poczucie bezpieczeństwa – retrogradacja Jowisza wzywa do uzdrowienia tego, co najbliższe naszemu sercu.

Retrogradacja Jowisza w Raku. Co nam przyniesie? 4 znaki zodiaku muszą się przebudzić

To moment, w którym:

wracamy do przeszłości (czasem dosłownie – przez powrót osób lub wspomnień),

porządkujemy emocjonalne bagaże,

uczymy się, że prawdziwy rozwój zaczyna się od wewnętrznego spokoju.

Co przyniesie Jowisz w Raku (11.11.2025 – 11.03.2026)?

To cztery miesiące emocjonalnego oczyszczenia, ale też pięknej szansy na odbudowanie relacji – z rodziną, z samym sobą, z przeszłością. Jowisz cofający się w Raku uczy pokory wobec uczuć, wrażliwości i odpowiedzialności za to, co karmimy emocjonalnie.

Niektóre znaki poczują ulgę – inne dostaną lekcję, której nie da się zignorować.

4 znaki zodiaku, które muszą się przebudzić, wziąć w garść, poukładać od środka.

Rak. To twoja retrogradacja – więc wszystko, co ukryte w emocjach, wypłynie na powierzchnię. Możesz czuć się bardziej wrażliwy, nostalgiczny, nawet zagubiony. Ale to nie kara – to oczyszczenie. Jowisz prosi cię, byś nie uciekał od swoich uczuć. Jeśli w domu lub relacjach coś nie działa, teraz przychodzi moment uzdrowienia.

Hasło dla Raka: Odpuść kontrolę, zaufaj rytmowi serca.

Baran. Retrogradacja Jowisza uderza w twoją strefę emocjonalnych korzeni. To czas, by przestać udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Zamiast działać na oślep – zatrzymaj się i poczuj, czego naprawdę potrzebujesz.

Hasło dla Barana: Nie musisz zawsze być silny – prawda też jest siłą.

Waga. Planeta szczęścia cofa się w twoim sektorze kariery i reputacji. Czas spojrzeć w lustro i zapytać: czy droga, którą idę, jest moja? Możesz mieć wrażenie, że coś się zatrzymało – ale to tylko pauza potrzebna do korekty kursu.

Hasło dla Wagi: Wybieraj sercem, nie oczekiwaniami innych.

Koziorożec. Retrogradacja Jowisza dotyka twojego obszaru relacji – i może przynieść powrót kogoś z przeszłości lub konfrontację z dawnymi emocjami. Jeśli odkładałeś rozmowę, decyzję lub zamknięcie pewnego rozdziału – teraz wszechświat sam ci to przyniesie.

Hasło dla Koziorożca: Czas uleczyć serce, zanim ruszysz dalej.

Retrogradacja Jowisza w Raku – wpływ na każdy znak zodiaku (11.11.2025–11.03.2026)

Baran – czas na emocjonalny reset; dom i rodzina przypomną ci, co naprawdę ma wartość.

Byk – spowolnij, zanim coś powiesz; słowa mają teraz moc uzdrawiania lub ranienia.

Bliźnięta – nie mierz wartości w pieniądzach – odkryj, co daje ci prawdziwe poczucie bezpieczeństwa.

Rak – wszechświat prosi cię, byś zajął się sobą, a nie wszystkimi dookoła; twoje emocje chcą być wysłuchane.

Lew – światło, które zwykle dajesz innym, skieruj do wnętrza; odpoczynek to też forma odwagi.

Panna – nie kontroluj wszystkiego – pozwól, by ludzie pokazali ci swoją prawdziwą lojalność.

Waga – kariera zwolni, ale tylko po to, byś odnalazła sens w tym, co robisz.

Skorpion – przeszłość wraca, byś mogła spojrzeć na nią z nowej, dojrzalszej perspektywy.

Strzelec – uczysz się zaufania w bliskości; prawdziwa wolność zaczyna się od zaufania drugiej osobie.

Koziorożec – relacje pokazują ci twoje lustrzane odbicie; uzdrowienie zaczyna się od szczerości.

Wodnik – zwolnij w codzienności; ciało potrzebuje tyle samo uwagi, co umysł.

Ryby – serce znów się otworzy, ale tym razem w pełni świadomie – już bez iluzji.