Podczas prac archeologicznych prowadzonych na zlecenie miasta przy ulicy Twardej w Warszawie odkryto ślady jednej z nieistniejących już fabryk czekolady. Prace wykopaliskowe prowadzone są na terenie, na którym planowana jest inwestycja Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy – nowe centrum kultury "Twórcza Twarda".

Pozostałości po Fabryce Czekolady "Venus"

"Znalezisko jest niezwykłe" - czytamy w poście stołecznego konserwatora zabytków. Odkopano ceramiczne formy do wyrobu pralinek czekoladowych i papierowe naklejki na opakowania. To pozostałości po zapomnianej Fabryce Czekolady "Venus" H. Szpiro, która istniała tupod ówczesnym adresem Twarda 10. Fabrykę założono na początku XX wieku naprzeciwko synagogi Nożyków.

W fundamentach fabryki znaleziono także garnki, butelki, fragmenty wyrobów szklanych i pieców kaflowych. W pomieszczeniach na podłodze widoczne są posadzki ułożone z ceramicznych płytek. W jednym z nich znajduje się niezwykle ozdobna bordiura w formie fali w kolorze bordowym na białym tle. W opisanych skrzyniach znaleziono odłamki porcelanowych foremek i wyblakłe naklejki na cukierki

Uciekli z Warszawy przed wojną

Odkrycie zostało zauważone w "The Jerusalem Post". Meir Bulka, ekspert od żydowskiego dziedzictwa w Polsce, nazwał to odkrycie mianem "kapsuły czasu”. To zdumiewające, że te przedmioty przetrwały ponad osiemdziesiąt lat, byśmy mogli je teraz odnaleźć – powiedział.

Jak podaje gazeta fabrykę Venus założył Hanokh David Shapiro w 1918 roku na terenie późniejszego getta warszawskiego To naprawdę poruszające. Moi dziadkowie opuścili Warszawę przed wojną, gdy otwierali nową fabrykę w Tel Awiwie – powiedział dr David Shapira, wnuk założyciela. Ojciec Davida uciekł z Warszawy w sierpniu 1939 roku. Zabrał ze sobą sporo słodyczy "by przekupywać Niemców”.