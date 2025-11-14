Zbliża się Początek Zimy i Ostrzeżenie dla Kierowców

Nadchodząca zima zbliża się do Polski, co oznacza, że to ostatni moment na wymianę opon na zimowe, ponieważ śnieg może pojawić się niespodziewanie, a pierwsze opady spodziewane są już za kilka dni.

Prognozy zgodne: Śnieg od poniedziałku (17.11.)

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF, są zgodne, wskazując na początek zimy już w poniedziałek 17 listopada. Śnieg ma zacząć padać w południowych rejonach kraju, obejmując głównie obszary górskie i pogórza. Będzie to pierwszy raz tej jesieni, kiedy krajobrazy zabielą się także na terenach podgórskich. Opady mogą objąć takie miasta jak Katowice, Kraków i Rzeszów, gdzie w pierwszej połowie przyszłego tygodnia pokrywa śnieżna może sięgnąć 5 centymetrów.

Rozszerzenie zasięgu opadów śniegu

Co więcej, druga połowa przyszłego tygodnia (czwartek i piątek 20–21 listopada) zapowiada się na jeszcze bardziej zimową. Według tych samych modeli, opady śniegu rozszerzą się na całą południową Polskę, a następnie na centrum i północny wschód. Niektóre prognozy sugerują nawet, że śnieg może spaść także na pozostałym obszarze kraju, zwłaszcza na wschodzie i nad morzem.Przewidywana pokrywa śnieżna może wahać się od 1 do 10 centymetrów. Najmniejsze szanse na opady i utworzenie białej pokrywy mają obecnie województwa zachodnie i północno-zachodnie oraz południowo-wschodnie krańce.

Pierwsze opady śniegu a potencjalne zakłócenia w transporcie

Pierwsze w sezonie opady śniegu tradycyjnie wiążą się z ryzykiem paraliżu komunikacyjnego, szczególnie w transporcie drogowym i lotniczym. Ze względu na fakt, że nie wszyscy kierowcy zdążą zmienić opony, poruszanie się po śliskich drogach będzie poważnie utrudnione, co może skutkować korkami i przejściową nieprzejezdnością niektórych tras. Pasażerowie lotów w dniach opadów powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników, ponieważ istnieje ryzyko opóźnień lub odwołania części rejsów. Problemy mogą wystąpić również w ruchu kolejowym.

Wstępny charakter prognozy pogody