Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło 5 września 2025 roku w miejscowości Jeżowe na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginęła podróżująca czarną skodą dziennikarka Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer drugiego pojazdu - białej skody. Poinformowano wtedy, że wypadek przeżyli obydwaj kierowcy oraz jeden z pasażerów. Teraz zmarł kierowca białej skody. Informację o śmierci mężczyzny podała "Gazeta Wyborcza", a "Fakt" potwierdził ją w prokuraturze.

Informacje z prokuratury

"Z przykrością muszę te informacje potwierdzić. Był to kierowca białej skody, w którą uderzyło czarne auto" - przekazał Piotr Walkowicz, prokurator rejonowy w Nisku. Według dotychczasowych ustaleń czarna skoda, którą podróżowała Katarzyna Stoparczyk, zderzyła się z białą skodą prowadzoną przez Witolda K.

Prokuratura czeka na opinię biegłych

Śledczy podkreślają, że dopiero po uzyskaniu opinii biegłych możliwe będzie wskazanie osoby odpowiedzialnej za wypadek oraz podjęcie decyzji w sprawie ewentualnych zarzutów. "Kierowca czarnej skody został już jakiś czas temu przesłuchany szczegółowo. Nie mogę mówić o treści zeznań, bo śledztwo trwa. Nie usłyszał zarzutów. Po uzyskaniu opinii biegłych będziemy wiedzieli, czy, a jeśli tak, to kto, jeśli jest taka ostatecznie konkluzja, jest odpowiedzialny za zaistnienie tego zdarzenia" - zaznacza prokurator.