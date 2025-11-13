Kilka dni temu kolektyw ZIP Skład podał smutą informacje, że nie żyje Pono. Z tą formacją raper zaczynał muzyczną karierę. O śmierci artysty napisał też Wojtek Sokół.

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał na Instagramie.

Tego dnia zostanie pochowany Pono

Pogrzeb Pono odbędzie się - jak czytamy w nekrologu - w piątek, 21 listopada 2025 roku o godzinie 13:00. Ceremonia rozpocznie się przy bramie głównej Cmentarza Parafialnego św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po czym nastąpi złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego. W nekrologu rodzina rapera prosi o nieskładanie kondolencji.

Reklama

Bliscy Pono podkreślili, że miał on duży wpływ na rozwój polskiego rapu i był "jednym z pionierów warszawskiej sceny hip-hopowej". Do nekrologu dołączono poruszający cytat z piosenki pt. "Oddech" pochodzącej z albumu "Wizjoner". "Moment, w którym dopada człowieka zmęczenie. Moment, w którym powoli gubi się znaczenie. To jest moment, w którym spokojnie zamykam oczy. Po to, by móc złapać oddech tlen w organizm wtłoczyć" - czytamy.

Kariera Pono

Pono urodził się 16 października 1976 w Warszawie. Był raperem i producentem. Karierę rozpoczął w 1996 roku w duecie z Sokołem, a w 1999 roku współtworzył album "Chleb powszedni", który jest uznawany za klasykę polskiego rapu. Rafał Artur Poniedzielski był inicjatorem projektu Zipera, w ramach którego nagrał płyty "O.N.F.R." oraz "Druga strona medalu". Jego solowy debiut pt. "Hołd" ukazał się w 2002 roku, z kolei album "Wizjoner" (wydany 10 lat później) przyniósł jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych utworów – wspomniany w nekrologu "Oddech".