Marta Nawrocka udzieliła wywiadu magazynowi "Viva!", w którym opowiedziała m.in. o tym, jak odnajduje się w roli pierwszej damy oraz o swojej emeryturze. Jeszcze niedawno była funkcjonariuszką służby celno-skarbowej. "Tamta droga się zamknęła, ale otworzyła się nowa" - tłumaczyła żona prezydenta, dodając, że od 6 sierpnia jest "formalnie emerytką", mimo że nie skończyła jeszcze nawet czterdziestu lat. Tak wczesna emerytura była możliwa dlatego, że funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej przysługuje emerytura mundurowa, z której mogą skorzystać już po 15 latach pracy.

Kiedy Marta Nawrocka przestała pracować?

Marta Nawrocka przestała pracować, gdy rozpoczęła się kampania prezydencka jej męża, Karola Nawrockiego. Nie mogła się zaangażować w kampanię wyborczą jako czynna urzędniczka. "Zrobiłam to dla czystości zasad, wobec siebie i wobec służby, w której pracowałam" - mówiła w rozmowie z "Vivą!". W Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej Pierwsza Dama spędziła 18 lat i piastowała funkcję młodszego eksperta. Marta Nawrocka mówi, że teraz u boku męża, prezydenta RP, pełni "inny wymiar służby".

Mocny przekaz Marty Nawrockiej. "To nie tylko domena mężczyzn"

Tyle emerytury może dostawać Marta Nawrocka

"Super Express" wyliczył, że w przypadku Marty Nawrockiej emerytura to 47,8 procent ostatniej pensji, co oszacowano na około 4 tysiące złotych brutto miesięcznie (około 3460 złotych netto). "Dokładna wysokość zarobków żony prezydenta jako młodszego eksperta w KAS nie jest znana, ale na podstawie mediany płac w tej instytucji szacujemy, że jej comiesięczne świadczenie brutto może wynosić około 4000 zł (ok. 3460 zł netto "na rękę"). To kwota znacząco wyższa niż minimalna emerytura w Polsce" - wyliczył dziennik.

Marta Nawrocka zwróciła się do Polaków. Zdradziła tajemnicę Pałacu Prezydenckiego [WIDEO]

Trzynasta i czternasta emerytura

Emeryci mundurowi mają też prawo do pobierania trzynastej i czternastej emerytury. Pierwszą z nich otrzyma w pełnym wymiarze, a więc 1962 złote brutto, natomiast druga zostanie pomniejszona ze względu na wysoką emeryturę podstawową i wyniesie prawdopodobnie 862 złote brutto - informuje "Super Express". Łącznie w 2026 roku Marta Nawrocka może liczyć na ponad 2800 zł dodatkowych emerytalnych bonusów (1962 zł + 862 zł). To znaczące wsparcie dla budżetu pary prezydenckiej, zwłaszcza że emerytura mundurowa jest zwolniona z wielu obciążeń i waloryzowana regularnie. (...) Dla porównania, zwykli emeryci ZUS muszą pracować co najmniej 20–25 lat, by dostawać podobne emerytury.