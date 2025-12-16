Zespół poszukiwaczy metali odkrył fragmenty rakiety V-2 podczas badań prowadzonych w pobliżu Parku Historycznego Blizna w powiecie ropczycko-sędziszowskim w Polsce - podał Heritage Daily

Odkryto pierwszy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu

Dodano, że V-2 (Broń Zemsty 2), znany również jako Aggregat-4 (A4), był pierwszym na świecie kierowanym pociskiem balistycznym dalekiego zasięgu, opracowanym przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej w odwecie za bombardowania niemieckich miast przez aliantów.

Pierwszy wytwór człowieka, który poleciał w kosmos

Rakieta V-2, miała stać się również pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, który poleciał w kosmos, przekraczając linię Kármána.

Jak wskazano na łamach portalu Członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów, we współpracy z lokalnymi władzami i dwoma innymi grupami poszukiwawczo-detektywistycznymi, odkryli fragmenty rakiety V-2 podczas badań krateru uderzeniowego w pobliżu Parku Historycznego Blizna.

"Cała głowica rakietowa została znaleziona wbita w ziemię" - napisano.

Źródło: Heritage Daily