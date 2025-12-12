Autorzy tych ustaleń przeanalizowali dane ta temat 509 osób z projektu TwinsUK oraz 1160 z programu KORA. Wykorzystali dwa testy, aby ocenić biologiczny wiek uczestników badania. Jeden analizował zmiany chemiczne w DNA, a drugi oceniał długość telomerów – ochronnych "czapeczek" na końcach chromosomów. Krótsze telomery wiążą się ze starzeniem oraz chorobami zależnymi od wieku.

Wyniki badań

Badanie wykazało, że osoby z wyższym poziomem teobrominy krążącej we krwi miały biologiczny wiek niższy niż ich wiek rzeczywisty.

Nasze badanie wskazuje na powiązania między kluczowym składnikiem gorzkiej czekolady a pozostawaniem "młodszym" przez dłuższy czas. Nie twierdzimy, że ludzie powinni jeść więcej gorzkiej czekolady, ale wyniki te mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób codzienne produkty spożywcze mogą zawierać składniki wspierające zdrowsze, dłuższe życie – mówi autorka publikacji, prof. Jordana Bell.

Zbawienna teobromina

Jej zespół sprawdził także wpływ innych substancji obecnych w kakao, a także w kawie, ale opisane działanie miała tylko teobromina.

Badacze wyjaśniają, że związki roślinne obecne diecie mogą wpływać na proces starzenia się organizmu, zmieniając sposób, w jaki geny są włączane lub wyłączane. Niektóre z tych związków, zwane alkaloidami, mogą oddziaływać z komórkowymi mechanizmami kontrolującymi aktywność genów, co z kolei wpływa na zdrowie i długowieczność.

Teobromina, alkaloid najbardziej znany z tego, że jest toksyczny dla psów, została już powiązana u ludzi z pewnymi korzyściami zdrowotnymi, takimi jak niższe ryzyko chorób serca.

Ekscytujące odkrycie

To bardzo ekscytujące odkrycie, a kolejne kluczowe pytania brzmią: co stoi za tym powiązaniem i w jaki sposób możemy dalej badać interakcje między metabolitami pochodzącymi z diety a naszym epigenomem? Takie podejście może doprowadzić nas do ważnych odkryć dotyczących starzenia się, a także – szerzej – chorób zarówno powszechnych, jak i rzadkich – podkreśla kierujący pracami, dr Ramy Saad.

Jedno z pytań brzmi, czy zaobserwowany efekt jest wyłącznie zasługą samej teobrominy, czy też teobromina może wchodzić w interakcje z innymi związkami obecnymi w gorzkiej czekoladzie, takimi jak polifenole znane ze swojego korzystnego wpływu na zdrowie.

Badanie to identyfikuje kolejny mechanizm molekularny, za pośrednictwem, którego naturalnie występujące w kakao związki mogą wspierać zdrowie. Choć potrzebne są dalsze analizy, wyniki te podkreślają znaczenie badań prowadzonych na poziomie populacyjnym w obszarze starzenia się i genetyki – zauważa jeden z naukowców, dr Ricardo Costeira.

Jednak badacze podkreślają, że mimo obiecujących wyników, jedzenie większej ilości gorzkiej czekolady nie musi być automatycznie korzystne, ponieważ często zawiera ona także cukier, tłuszcz i inne związki.